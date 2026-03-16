Süper Lig'de 27'nci haftanın programı
Süper Lig'de 27'nci hafta yarın oynanacak Fenerbahçe, Gaziantep maçıyla başlayacak. Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor maçları ise ileri bir tarihte oynanacak.
Süper Lig'de 27. haftanın perdesi yarın açılacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Öte yandan, Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor'un ligin 27. haftasında yapacakları maçlar ileri tarihe ertelenmişti.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 27. haftanın programı şöyle:
YARIN
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK
18 MART ÇARŞAMBA
16.00 Alanyaspor-Kocaelispor
20.00 Başakşehir-Antalyaspor
20.00 Eyüpspor-Trabzonspor
19 MART PERŞEMBE
16.00 Kayserispor-Karagümrük
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa
20.00 Konyaspor-Gençlerbirliği