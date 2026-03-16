Süper Lig'de 27'nci haftanın programı

Süper Lig'de 27'nci hafta yarın oynanacak Fenerbahçe, Gaziantep maçıyla başlayacak. Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor maçları ise ileri bir tarihte oynanacak.

Spor
  • 16.03.2026 09:36
  • Giriş: 16.03.2026 09:36
  • Güncelleme: 16.03.2026 09:48
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig'de 27'nci haftanın programı
AA

Süper Lig'de 27. haftanın perdesi yarın açılacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Öte yandan, Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor'un ligin 27. haftasında yapacakları maçlar ileri tarihe ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 27. haftanın programı şöyle:

YARIN

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK

18 MART ÇARŞAMBA

16.00 Alanyaspor-Kocaelispor

20.00 Başakşehir-Antalyaspor

20.00 Eyüpspor-Trabzonspor

19 MART PERŞEMBE

16.00 Kayserispor-Karagümrük

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa

20.00 Konyaspor-Gençlerbirliği

