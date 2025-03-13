Süper Lig'de 28. hafta başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta mücadelesi yarın (14 Mart Cuma) başlayacak

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

28'inci haftada Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise Konyaspor'a konuk olacak. Bu iki karşılaşma da 15 Mart Cumartesi günü 20.30'da oynanacak.

Haftanın kapanış müsabakası ise 16 Mart Pazartesi günü Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. haftanın maç programı şöyle:

Yarın

20.30 Galatasaray-Antalyaspor (RAMS Park)

15 Mart Cumartesi

13.30 Gaziantep FK-Kayserispor (Gaziantep)

16.00 Kasımpaşa-Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16 Mart Pazar

13.30 Rizespor-Bodrum FK (Çaykur Didi)

16.00 Hatayspor-Sivasspor (Mersin)

16.00 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)

20.30 Fenerbahçe-Samsunspor (Ülker)