Süper Lig'de 28. hafta başlıyor
Süper Lig'in 28. haftasında perde yarın yapılacak Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasıyla açılacak.
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta mücadelesi yarın (14 Mart Cuma) başlayacak
RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
28'inci haftada Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise Konyaspor'a konuk olacak. Bu iki karşılaşma da 15 Mart Cumartesi günü 20.30'da oynanacak.
Haftanın kapanış müsabakası ise 16 Mart Pazartesi günü Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. haftanın maç programı şöyle:
Yarın
20.30 Galatasaray-Antalyaspor (RAMS Park)
15 Mart Cumartesi
13.30 Gaziantep FK-Kayserispor (Gaziantep)
16.00 Kasımpaşa-Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16 Mart Pazar
13.30 Rizespor-Bodrum FK (Çaykur Didi)
16.00 Hatayspor-Sivasspor (Mersin)
16.00 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)
20.30 Fenerbahçe-Samsunspor (Ülker)