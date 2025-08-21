Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 3. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor
  • 21.08.2025 14:55
  • Giriş: 21.08.2025 14:55
  • Güncelleme: 21.08.2025 15:02
Kaynak: AA
Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Fotoğraf: AA

Süper Lig'in 3'üncü hafta mücadelelerinde görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligin 3. haftasındaki maçlarda görev yapacak orta hakemler şöyle:

Yarın (22 Ağustos Cuma)

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe: Batuhan Kolak

23 Ağustos Cumartesi

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

24 Ağustos Pazar

19.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Ali Yılmaz

21.30 Kayserispor-Galatasaray: Alper Akarsu

25 Ağustos Pazartesi

21.30 Eyüpspor-Alanyaspor: Arda Kardeşler

Not: Konyaspor-Beşiktaş, Samsunspor-Kasımpaşa ve Rizespor-Başakşehir karşılaşmaları; Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in Avrupa kupasında maçlarından dolayı ertelendi.

BirGün'e Abone Ol