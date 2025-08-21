Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 3'üncü hafta mücadelelerinde görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligin 3. haftasındaki maçlarda görev yapacak orta hakemler şöyle:

Yarın (22 Ağustos Cuma)

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe: Batuhan Kolak

23 Ağustos Cumartesi

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

24 Ağustos Pazar

19.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Ali Yılmaz

21.30 Kayserispor-Galatasaray: Alper Akarsu

25 Ağustos Pazartesi

21.30 Eyüpspor-Alanyaspor: Arda Kardeşler

Not: Konyaspor-Beşiktaş, Samsunspor-Kasımpaşa ve Rizespor-Başakşehir karşılaşmaları; Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in Avrupa kupasında maçlarından dolayı ertelendi.