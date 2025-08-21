Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'in 3. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 3'üncü hafta mücadelelerinde görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligin 3. haftasındaki maçlarda görev yapacak orta hakemler şöyle:
Yarın (22 Ağustos Cuma)
21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe: Batuhan Kolak
23 Ağustos Cumartesi
21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
24 Ağustos Pazar
19.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Ali Yılmaz
21.30 Kayserispor-Galatasaray: Alper Akarsu
25 Ağustos Pazartesi
21.30 Eyüpspor-Alanyaspor: Arda Kardeşler
Not: Konyaspor-Beşiktaş, Samsunspor-Kasımpaşa ve Rizespor-Başakşehir karşılaşmaları; Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in Avrupa kupasında maçlarından dolayı ertelendi.