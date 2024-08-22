Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Kaynak: AA
Süper Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
21.00 Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu
24 Ağustos Cumartesi
19.15 Sivasspor-Eyüpspor: Zorbay Küçük
21.45 Bodrum FK-Konyaspor: Çağdaş Altay
25 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 Antalyaspor- Hatayspor: Atilla Karaoğlan
21.45 Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman