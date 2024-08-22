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Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor
  • 22.08.2024 11:32
  • Giriş: 22.08.2024 11:32
  • Güncelleme: 22.08.2024 11:34
Kaynak: AA
Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Süper Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

21.00 Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu

24 Ağustos Cumartesi

19.15 Sivasspor-Eyüpspor: Zorbay Küçük

21.45 Bodrum FK-Konyaspor: Çağdaş Altay

25 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 Antalyaspor- Hatayspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman

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