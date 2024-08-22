Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

21.00 Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu

24 Ağustos Cumartesi

19.15 Sivasspor-Eyüpspor: Zorbay Küçük

21.45 Bodrum FK-Konyaspor: Çağdaş Altay

25 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 Antalyaspor- Hatayspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman