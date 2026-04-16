Süper Lig'de 30. hafta hakemleri açıklandı! İşte maç maç görev alacak isimler

Trendyol Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yaklaşırken, futbolseverlerin en çok merak ettiği başlıklardan biri de maçları yönetecek hakemler oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Süper Lig’de 30. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler netleşti.

Özellikle zirve yarışını, Avrupa kupaları hattını ve alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelelerde hangi hakemin düdük çalacağı büyük önem taşıyor. “Süper Lig 30. hafta hakemleri”, “bu hafta maçları hangi hakem yönetecek” ve “Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçlarının hakemi kim” soruları da futbol gündeminde öne çıkıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG 30. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yaptığı açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇLARI VE HAKEMLERİ

17 Nisan Cuma

Saat Maç Hakem 20.00 Hesap.com Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor Abdullah Buğra Taşkınsoy 20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Adnan Deniz Kayatepe

18 Nisan Cumartesi

Saat Maç Hakem 14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - ikas Eyüpspor Cihan Aydın 17.00 Kocaelispor - Göztepe Ali Yılmaz 20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray Batuhan Kolak

19 Nisan Pazar

Saat Maç Hakem 14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor Oğuzhan Aksu 17.00 Samsunspor - Beşiktaş Gürcan Hasova 20.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir Alper Akarsu

20 Nisan Pazartesi

Saat Maç Hakem 20.00 Gaziantep FK - Zecorner Kayserispor Atilla Karaoğlan

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARINDA HANGİ HAKEMLER GÖREV YAPACAK?

30. haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında Fenerbahçe - Çaykur Rizespor, Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray, Samsunspor - Beşiktaş ve Trabzonspor - RAMS Başakşehir karşılaşmaları yer alıyor. Bu maçlarda görev yapacak hakemlerin açıklanmasıyla birlikte futbol kamuoyunda gözler bir kez daha haftanın kritik randevularına çevrildi.

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’u konuk edeceği mücadelede Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Galatasaray’ın Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanındaki maçını Batuhan Kolak yönetecek. Beşiktaş’ın Samsunspor deplasmanındaki karşılaşmasında Gürcan Hasova görev alacak. Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçının hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının hakemi kim?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Galatasaray maçının hakemi açıklandı mı?

Evet, Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray maçında Batuhan Kolak görev yapacak.

Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek?

Samsunspor - Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Gürcan Hasova oldu.

Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçının hakemi kim?

Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçını Alper Akarsu yönetecek.

Süper Lig 30. hafta hakemleri açıklandı mı?

Evet, Trendyol Süper Lig’de 30. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig’de 30. hafta öncesinde hakem atamaları netleşti ve futbolseverlerin merak ettiği tablo ortaya çıktı. Şampiyonluk yarışı, Avrupa kupaları hedefi ve alt sıralardaki mücadele açısından kritik önem taşıyan karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Haftanın başlamasına kısa süre kala açıklanan bu liste, Süper Lig gündemini daha da hareketlendirdi. Özellikle büyük takımların maçlarında görev yapacak hakemler, 30. haftanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer alacak gibi görünüyor.