Süper Lig'de 30. hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak

Süper Lig'de heyecan, 30. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Ligde yarın Pendikspor, İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Yarın oynanacak diğer karşılaşmada ise saat 20.30'da Fatih Karagümrük, Konyaspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.

Haftanın öne çıkan mücadelesinde 17 Mart Pazar günü Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.30 Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

20.30 Fatih Karagümrük-Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Alanyaspor-Kayserispor (Alanya Oba)

16.00 Ankaragücü-Başakşehir (Eryaman)

20.30 Beşiktaş-Antalyaspor (Tüpraş)

20.30 Adana Demirspor-Sivasspor (Yeni Adana)

17 Mart Pazar:

13.30 Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Hatayspor-Samsunspor (Mersin)

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)