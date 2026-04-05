Süper Lig'de 30. kaleci golünü Kasımpaşa'dan Gianniotis attı

Süper Lig'de dünkü Kasımpaşa-Kayserispor maçında takımının 2. golüne imza atan kaleci Andreas Gianniotis, lig geçmişinde gol atan 10. kaleci oldu

Futbolun saha içindeki yalnızları olarak görülen kaleciler, yaptıkları kurtarışlar kadar hatalarıyla da anılır. Son anlarda gol bulmak zorunda olan takımlarda kulübeden gelen onayla kaleciler ceza sahası içinde gol arayışına gider.

Bazı kalecilerin golcü kimlikleriyle öne çıkmayı başardığı dünya futbolunda 100 gole ulaşan Brezilyalı Rogerio Ceni, Paraguaylı Jose Luis Chilavert en fazla gol atan kaleciler arasında yer alıyor.

Süper Lig'de de son olarak dünkü Kasımpaşa-Kayserispor maçında ev sahibi ekibin Yunan kalecisi Andreas Gianniotis, kaleden kaleye attığı golle Süper Lig'de 30. kaleci golüne imza attı.

Daha çok penaltı vuruşlarını değerlendiren kaleciler içinde Sivasspor kalesini koruyan Michael Petkovic, 2007-2008 sezonunda Gianniotis gibi 9 Mart 2008'de kendi kalesinden degajla MKE Ankaragücü filelerini havalandırmıştı.