Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Kaynak: AA
Süper Lig'in 32'nci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın (1 Mayıs Cuma)
17.00 Rizespor-Konyaspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy
2 Mayıs Cumartesi
20.00 Fenerbahçe-Başakşehir: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
3 Mayıs Pazar
20.00 Kayserispor-Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Antalyaspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol