Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

  • 30.04.2026 12:23
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Süper Lig'in 32'nci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın (1 Mayıs Cuma)

17.00 Rizespor-Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy

2 Mayıs Cumartesi

20.00 Fenerbahçe-Başakşehir: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

3 Mayıs Pazar

20.00 Kayserispor-Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Antalyaspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol

