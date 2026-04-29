Süper Lig'de 33. haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak 33. hafta maçları şöyle:

Gençlerbirliği-Kasımpaşa

Kocaelispor-Karagümrük

Eyüpspor-Çaykur Rizespor

Alanyaspor-Kayserispor

Başakşehir-Samsunspor

Göztepe-Gaziantep FK

Konyaspor-Fenerbahçe

Galatasaray-Antalyaspor

Beşiktaş-Trabzonspor