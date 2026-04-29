Süper Lig'de 33. haftanın programı açıklandı
Ligde 33. haftanın maçları 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Mücadeleler saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak 33. hafta maçları şöyle:
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
Kocaelispor-Karagümrük
Eyüpspor-Çaykur Rizespor
Alanyaspor-Kayserispor
Başakşehir-Samsunspor
Göztepe-Gaziantep FK
Konyaspor-Fenerbahçe
Galatasaray-Antalyaspor
Beşiktaş-Trabzonspor