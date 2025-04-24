Süper Lig'de 33'üncü hafta hakemleri açıklandı
MHK, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.
Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) görev yapacak hakemleri duyurdu.
20.00 Beşiktaş-Hatayspor mücadelesinde Adnan Deniz Kayatepe, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında Direnç Tonusluoğlu, Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşmasında Ali Şansalan, Eyüpspor-Galatasaray eşleşmesinde ise Çağdaş Altay görev yapacak.
MHK'den yapılan açıklamaya göre 33'üncü haftanın hakemleri şu şekilde:
Yarın (25 Nisan Cuma)
20.00 Beşiktaş-Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe
26 Nisan Cumartesi
16.00 Sivasspor-Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Bodrum FK-Samsunspor: Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
27 Nisan Pazar
16.00 Trabzonspor-Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
19.00 Kayserispor-Rizespor: Atilla Karaoğlan
19.00 Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay
28 Nisan Pazartesi
20.00 Göztepe-Başakşehir: Kadir Sağlam