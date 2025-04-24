Süper Lig'de 33'üncü hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) görev yapacak hakemleri duyurdu.

20.00 Beşiktaş-Hatayspor mücadelesinde Adnan Deniz Kayatepe, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında Direnç Tonusluoğlu, Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşmasında Ali Şansalan, Eyüpspor-Galatasaray eşleşmesinde ise Çağdaş Altay görev yapacak.

MHK'den yapılan açıklamaya göre 33'üncü haftanın hakemleri şu şekilde:

Yarın (25 Nisan Cuma)

20.00 Beşiktaş-Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe

26 Nisan Cumartesi

16.00 Sivasspor-Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Bodrum FK-Samsunspor: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

27 Nisan Pazar

16.00 Trabzonspor-Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

19.00 Kayserispor-Rizespor: Atilla Karaoğlan

19.00 Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay

28 Nisan Pazartesi

20.00 Göztepe-Başakşehir: Kadir Sağlam