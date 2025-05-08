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Süper Lig'de 35. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın önemli mücadesin Trabzonspor-Galatasaray müsabakasında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Spor
  • 08.05.2025 11:49
  • Giriş: 08.05.2025 11:49
  • Güncelleme: 08.05.2025 11:52
Kaynak: AA
Süper Lig'de 35. hafta hakemleri açıklandı
Fotoğraf: AA

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Ligde 10 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın (9 Mayıs Cuma)

20.00 Başakşehir-Fenerbahçe: Burak Pakkan

20.00 Gaziantep FK-Alanyaspor: Kadir Sağlam

10 Mayıs Cumartesi

16.00 Konyaspor-Rizespor: Ozan Ergün

16.00 Eyüpspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Mayıs Pazar

16.00 Sivasspor-Bodrum FK: Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe-Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Mayıs Pazartesi

20.00 Kayserispor-Antalyaspor: Arda Kardeşler

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