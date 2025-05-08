Süper Lig'de 35. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın önemli mücadesin Trabzonspor-Galatasaray müsabakasında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Ligde 10 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın (9 Mayıs Cuma)
20.00 Başakşehir-Fenerbahçe: Burak Pakkan
20.00 Gaziantep FK-Alanyaspor: Kadir Sağlam
10 Mayıs Cumartesi
16.00 Konyaspor-Rizespor: Ozan Ergün
16.00 Eyüpspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
11 Mayıs Pazar
16.00 Sivasspor-Bodrum FK: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe-Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Mayıs Pazartesi
20.00 Kayserispor-Antalyaspor: Arda Kardeşler