Süper Lig'de 36. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Lig’in 36’ncı hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, tamamı 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak maçları yönetecek hakemler şunlar:
Fenerbahçe-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
Trabzonspor-İstanbulspor: Emre Kargın
Fatih Karagümrük-Galatasaray: Volkan Bayarslan
Konyaspor-Samsunspor: Kadir Sağlam
Adana Demirspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
Sivasspor-Başakşehir: Bahattin Şimşek
Kasımpaşa-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Alanyaspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
Hatayspor-Ankaragücü: Ali Şansalan
Pendikspor-Rizespor: Atilla Karaoğlan