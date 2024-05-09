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Süper Lig'de 36. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Ajans Haberleri
  • 09.05.2024 12:30
  • Giriş: 09.05.2024 12:30
  • Güncelleme: 09.05.2024 12:33
Kaynak: AA

Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig’in 36’ncı hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, tamamı 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

Fenerbahçe-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

Trabzonspor-İstanbulspor: Emre Kargın

Fatih Karagümrük-Galatasaray: Volkan Bayarslan

Konyaspor-Samsunspor: Kadir Sağlam

Adana Demirspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

Sivasspor-Başakşehir: Bahattin Şimşek

Kasımpaşa-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

Alanyaspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

Hatayspor-Ankaragücü: Ali Şansalan

Pendikspor-Rizespor: Atilla Karaoğlan

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