Süper Lig'de 36. hafta programı belli oldu
Süper Lig'de 36. hafta maçları 18-19 Mayıs 2025 tarihlerinde oynanacak. Cumartesi günü sadece 1 maç oynanacak. Diğer maçlar ise pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig’de 36. haftanın programı belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada oynanacak 9 karşılaşmadan 8’i 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da yapılacak.
17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak tek müsabaka ise Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor maçı olacak.
TRENDYOL SÜPER LİG’DE 36. HAFTA FİKSTÜRÜ
17 Mayıs Cumartesi
- Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor
18 Mayıs Pazar
- Samsunspor - Sivasspor
Antalyaspor - Gaziantep FK
Çaykur Rizespor - Göztepe
Kasımpaşa - Rams Başakşehir
Bodrum FK - Trabzonspor
Galatasaray - Kayserispor
Fenerbahçe - Eyüpspor
Corendon Alanyaspor - Beşiktaş