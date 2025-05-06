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Süper Lig'de 36. hafta programı belli oldu

Süper Lig'de 36. hafta maçları 18-19 Mayıs 2025 tarihlerinde oynanacak. Cumartesi günü sadece 1 maç oynanacak. Diğer maçlar ise pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Spor
  • 06.05.2025 14:58
  • Giriş: 06.05.2025 14:58
  • Güncelleme: 06.05.2025 15:02
Süper Lig'de 36. hafta programı belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 36. haftanın programı belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada oynanacak 9 karşılaşmadan 8’i 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da yapılacak.

17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak tek müsabaka ise Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor maçı olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE 36. HAFTA FİKSTÜRÜ

17 Mayıs Cumartesi

  • Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor

18 Mayıs Pazar

  • Samsunspor - Sivasspor
    Antalyaspor - Gaziantep FK
    Çaykur Rizespor - Göztepe
    Kasımpaşa - Rams Başakşehir
    Bodrum FK - Trabzonspor
    Galatasaray - Kayserispor
    Fenerbahçe - Eyüpspor
    Corendon Alanyaspor - Beşiktaş
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