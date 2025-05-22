Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Kaynak: AA
Süper Lig'in 37'nci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ligde görev yapacak hakemleri açıkladı.
37'nci haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:
24 Mayıs Cumartesi
16.00 Eyüpspor-Antalyaspor (Oğuzhan Aksu)
19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Fatih Tokail)
19.00 Göztepe-Galatasaray (Batuhan Kolak)
25 Mayıs Pazar
19.00 Kayserispor- Bodrum FK (Kadir Sağlam)
19.00 Konyaspor-Alanyaspor (Atilla Karaoğlan)
19.00 Başakşehir-Adana Demirspor (Gürcan Hasova)
19.00 Trabzonspor-Samsunspor (Ozan Ergün)
19.00 Beşiktaş-Rizespor (Halil Umut Meler)
26 Mayıs Pazartesi
20.00 Hatayspor-Fenerbahçe (Yiğit Arslan)