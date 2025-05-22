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Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor
  • 22.05.2025 11:22
  • Giriş: 22.05.2025 11:22
  • Güncelleme: 22.05.2025 11:25
Kaynak: AA
Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Fotoğraf: AA

Süper Lig'in 37'nci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ligde görev yapacak hakemleri açıkladı.

37'nci haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:

24 Mayıs Cumartesi

16.00 Eyüpspor-Antalyaspor (Oğuzhan Aksu)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Fatih Tokail)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Batuhan Kolak)

25 Mayıs Pazar

19.00 Kayserispor- Bodrum FK (Kadir Sağlam)

19.00 Konyaspor-Alanyaspor (Atilla Karaoğlan)

19.00 Başakşehir-Adana Demirspor (Gürcan Hasova)

19.00 Trabzonspor-Samsunspor (Ozan Ergün)

19.00 Beşiktaş-Rizespor (Halil Umut Meler)

26 Mayıs Pazartesi

20.00 Hatayspor-Fenerbahçe (Yiğit Arslan)

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