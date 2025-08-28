Giriş / Abone Ol
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Spor
  • 28.08.2025 14:43
  • Giriş: 28.08.2025 14:43
  • Güncelleme: 28.08.2025 14:46
Kaynak: AA
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Fotoğraf: AA

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre, ligde 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

29 Ağustos Cuma:

• 21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

30 Ağustos Cumartesi:

• 19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Ozan Ergün

• 19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

• 21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

• 21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz

31 Ağustos Pazar:

• 19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

• 19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Çağdaş Altay

• 21.30 Trabzonspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

• 21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

