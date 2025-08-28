Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre, ligde 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
29 Ağustos Cuma:
• 21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan
30 Ağustos Cumartesi:
• 19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Ozan Ergün
• 19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol
• 21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
• 21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz
31 Ağustos Pazar:
• 19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük
• 19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Çağdaş Altay
• 21.30 Trabzonspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
• 21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam