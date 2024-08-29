Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 4'üncü hafta yarın oynanacak Fenerbahçe- Alanyaspor müsabakasıyla başlayacak.

Haftanın kapanış müsabakası ise Mersin'de Hatayspor ile Samsunspor arasında oynanacak.

Gaziantep FK ise 4'üncü haftayı BAY geçecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, başlayacak 4. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Fenerbahçe- Alanyaspor: Ülker

31 Ağustos Cumartesi

19.15 Rizespor-Kasımpaşa: Çaykur Didi

19.15 Konyaspor- Kayserispor: Medaş Konya Büyükşehir

21.45 Göztepe- Bodrum FK: Gürsel Aksel

21.45 Adana Demirspor-Galatasaray: Yeni Adana

1 Eylül Pazar

19.15 Eyüpspor-Trabzonspor: Recep Tayyip Erdoğan

19.15 Başakşehir-Antalyaspor: Başakşehir Fatih Terim

21.45 Beşiktaş- Sivasspor: Tüpraş

21.45 Hatayspor-Samsunspor: Mersin

Not: Gaziantep FK haftayı BAY geçecek