Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig'in 4. haftası, yarın (30 Ağustos Cuma) yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Süper Lig'de 4'üncü hafta yarın oynanacak Fenerbahçe- Alanyaspor müsabakasıyla başlayacak.
Haftanın kapanış müsabakası ise Mersin'de Hatayspor ile Samsunspor arasında oynanacak.
Gaziantep FK ise 4'üncü haftayı BAY geçecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, başlayacak 4. haftanın programı şöyle:
Yarın
21.00 Fenerbahçe- Alanyaspor: Ülker
31 Ağustos Cumartesi
19.15 Rizespor-Kasımpaşa: Çaykur Didi
19.15 Konyaspor- Kayserispor: Medaş Konya Büyükşehir
21.45 Göztepe- Bodrum FK: Gürsel Aksel
21.45 Adana Demirspor-Galatasaray: Yeni Adana
1 Eylül Pazar
19.15 Eyüpspor-Trabzonspor: Recep Tayyip Erdoğan
19.15 Başakşehir-Antalyaspor: Başakşehir Fatih Terim
21.45 Beşiktaş- Sivasspor: Tüpraş
21.45 Hatayspor-Samsunspor: Mersin
Not: Gaziantep FK haftayı BAY geçecek