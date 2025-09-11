Giriş / Abone Ol
Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde hakem Ozan Ergün düdük çalacak

Ajans Haberleri
  • 11.09.2025 13:49
  • Giriş: 11.09.2025 13:49
  • Güncelleme: 11.09.2025 13:49
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ligde 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini hakem Ozan Ergün yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde, 5. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

13 Eylül Cumartesi:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

14 Eylül Pazar:

17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ozan Ergün

15 Eylül Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

