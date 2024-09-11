Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.
Buna göre 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasında hakem Ali Şansalan görev alacak.
Ligin 5. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
14 Eylül Cumartesi:
17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
15 Eylül Pazar:
17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol