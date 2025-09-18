Giriş / Abone Ol
Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor
  • 18.09.2025 12:45
  • Giriş: 18.09.2025 12:45
  • Güncelleme: 18.09.2025 12:49
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig mücadelelerinde görev yapacak hakemeleri açıkladı.

Ligde 6. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın (19 Eylül Cuma)

20.00 Göztepe-Beşiktaş: Mehmet Türkmen

20 Eylül Cumartesi

17.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Antalyaspor-Kayserispor: Kadir Sağlam

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

21 Eylül Pazar

17.00 Kocaelispor-Rizespor: Ümit Öztürk

17.00 Başakşehir-Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Samsunspor- Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

22 Eylül Pazartesi

20.00 Galatasaray-Konyaspor: Yasin Kol

