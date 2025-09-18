Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig mücadelelerinde görev yapacak hakemeleri açıkladı.
Ligde 6. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın (19 Eylül Cuma)
20.00 Göztepe-Beşiktaş: Mehmet Türkmen
20 Eylül Cumartesi
17.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Antalyaspor-Kayserispor: Kadir Sağlam
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
21 Eylül Pazar
17.00 Kocaelispor-Rizespor: Ümit Öztürk
17.00 Başakşehir-Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Samsunspor- Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
22 Eylül Pazartesi
20.00 Galatasaray-Konyaspor: Yasin Kol