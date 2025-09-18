Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 18.09.2025 14:21
  • Giriş: 18.09.2025 14:21
  • Güncelleme: 18.09.2025 14:21
Kaynak: AA
Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Göztepe-Beşiktaş: Mehmet Türkmen

20 Eylül Cumartesi:

17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

21 Eylül Pazar:

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

22 Eylül Pazartesi:

20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol

