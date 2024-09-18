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Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan görev alacak.

Spor
  • 18.09.2024 16:27
  • Giriş: 18.09.2024 16:27
  • Güncelleme: 18.09.2024 16:35
Kaynak: AA
Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Fotoğraf: AA

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan görev alacak.

Ligin 6. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor: Ozan Ergün

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin bahis oranları belli oldu
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