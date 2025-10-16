Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Milli aranın sona ermesiyle birlikte gözler liglere çevrildi.

Süper Lig, haftasonu oynanacak 9'uncu hafta müsabakalarıyla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 9'uncu haftada görev yapacak hakemleri açıkladı.

18 Ekim Cumartesi oynanacak Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasında Oğuzhan Çakır Rizespor-Trabzonspor mücadesinde Halil Umut Meler, Başakşehir-Galatasaray eşleşmesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

19 Ekim Pazar günü gerçekleşecek Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında Ali Yılmaz, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük eşleşmesinde ise Ali Şansalan görev yapacak.

MHK'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cumartesi

14.30 Konyaspor-Kocaelispor: Kadir Sağlam

17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

17.00 Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazar

14.30 Kayserispor-Samsunspor: Ümit Öztürk

17.00 Alanyaspor-Göztepe: Ali Yılmaz

17.00 Gaziantep FK-Antalyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

20 Ekim Pazartesi

20.00 Eyüpspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın