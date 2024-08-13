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Süper Lig'de 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Güncel
  • 13.08.2024 20:06
  • Giriş: 13.08.2024 20:06
  • Güncelleme: 13.08.2024 20:09
Kaynak: spor
Süper Lig'de 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
AA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından PFDK sevkleri açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK farklı gerekçelerle disipline verildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor, Kocaelispor, Boluspor, Fatih Karagümrük, Amed Sportif Faaliyetler ve Ahlatcı Çorum FK de PFDK'ye gönderildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca İkas Eyüpspor Antrenörü Arda Turan, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile Boluspor Kulübü idarecisi Mahmut Çimender'i disipline sevk etti.

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