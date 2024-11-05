Süper Lig'de bahis mafyası iddiası: "50 bin lira yatırıp, 1 milyon 725 bin lira kazanmış"

Süper Lig'de bahis mafyası tarafından manipüle edildiği iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, Kasımpaşa-Samsunspor mücadelesine oynanan bahisleri yazdı.

Ağırel, bugün kaleme aldığı yazıda Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Kasımpaşa-Samsunspor mücadelesinde “Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır” bahsinin 238 kişi tarafından oynandığını yazdı.

Ağırel, kullanıcılardan birinin oranı 34.50 bahis için 50 bin türk lirası yatırdığını belirti.

Aynı kullanıcının diğer tüm bahislerinin 1.50-1.98 oranları arasında olduğuna işaret eden Ağırel, ortada bir çelişki olduğuna dikkat çekti.

Ağırel'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Geçtiğimiz günlerde, eski hakem Mustafa Çulcu’nun bir programda Süper Lig hakemlerinin sosyal medyada edilen hakaretlere karşı dava açarak tazminat kazandıklarını söylemesi dikkat çekiciydi. Çulcu’nun ifadesine göre, hakemler avukatlarla yüklü ücretler karşılığında anlaşıyor, bu anlaşmalarla kendilerine sosyal medyada hakaret edenleri dava ederek tazminat topluyorlar. Çulcu’nun iddiaları etik değerler açısından oldukça düşündürücü.

Bir de size çok dikkatimi çeken bir bahis olayından bahsetmek istiyorum.

Kasımpaşa-Samsunspor maçında, bir bahis sitesinde bir kullanıcı “Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır” bahsini yapmış. Oranı 34.50 olan bu bahse tam 50 bin Türk Lirası yatırmış ve tam tamına 1 milyon 725 bin TL kazanmış. Üstelik aynı kuponu 238 kişi daha oynamış!

Maçın sonucu da tam olarak bu şekilde bitti: İlk yarı Kasımpaşa öndeydi, ikinci yarıda ise Samsunspor geri dönüp kazandı. Maçta, Samsunspor ilk yarı iki penaltı kazandı ve penaltı atışını Ntcham isimli futbolcu kullandı, her ikisini de kaçırdı; ardından Kasımpaşa gol buldu ve ilk yarı böyle bitti. Fakat ikinci yarıda Samsunspor gol olup yağdı. Maçı da 4-1 kazandı. Takımları, oyuncuları suçlamıyorum. Samsunspor normal şartlarda da güncel formu nedeniyle maçı çevirebilirdi.

Ancak bu bahsi oynayan kişinin önceki yaptığı bahislere baktım. Bu kadar yüksek oranlı bir tek bahis oynamış. Diğer tüm bahisleri 1.50-1.98 oranında. Siz olsanız sürekli 1.50 oranlarla oynayıp birden 34.50 orana 50 bin lira basar mısınız? Bu eşyanın tabiatına aykırı değil mi?

Bu tür bir kuponun bu kadar yüksek miktarlarda oynanması ve birden fazla kişi tarafından aynı kuponun tercih edilmesi sizce de garip değil mi?

Bahis sorunu futboldan pis kokular yükselmesine neden oluyor. Öyle ki Hong Kong bahis mafyasının dünyanın en çok izlenen Premier Ligi’ni ve NBA’i bile manipüle ettiği iddia ediliyor. Türkiye’nin bu işe önlem almadığı sürece bu tip karanlık adamların at koşturduğu bir ülke olacağını herkes biliyor."