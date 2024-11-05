Süper Lig'de bahis mafyası iddiası: "50 bin lira yatırıp, 1 milyon 725 bin lira kazanmış"
Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Kasımpaşa-Samsunspor müsabakasına oranı 34.50 olan “Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır” bahsine 238 kişinin para yatırdığı öne sürüldü.
Süper Lig'de bahis mafyası tarafından manipüle edildiği iddia edildi.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, Kasımpaşa-Samsunspor mücadelesine oynanan bahisleri yazdı.
Ağırel, bugün kaleme aldığı yazıda Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Kasımpaşa-Samsunspor mücadelesinde “Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır” bahsinin 238 kişi tarafından oynandığını yazdı.
Ağırel, kullanıcılardan birinin oranı 34.50 bahis için 50 bin türk lirası yatırdığını belirti.
Aynı kullanıcının diğer tüm bahislerinin 1.50-1.98 oranları arasında olduğuna işaret eden Ağırel, ortada bir çelişki olduğuna dikkat çekti.
"50 BİN TL YATIRMIŞ 1 MİLYON 725 BİN TL KAZANMIŞ"
Ağırel'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
"Geçtiğimiz günlerde, eski hakem Mustafa Çulcu’nun bir programda Süper Lig hakemlerinin sosyal medyada edilen hakaretlere karşı dava açarak tazminat kazandıklarını söylemesi dikkat çekiciydi. Çulcu’nun ifadesine göre, hakemler avukatlarla yüklü ücretler karşılığında anlaşıyor, bu anlaşmalarla kendilerine sosyal medyada hakaret edenleri dava ederek tazminat topluyorlar. Çulcu’nun iddiaları etik değerler açısından oldukça düşündürücü.
Bir de size çok dikkatimi çeken bir bahis olayından bahsetmek istiyorum.
Kasımpaşa-Samsunspor maçında, bir bahis sitesinde bir kullanıcı “Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır” bahsini yapmış. Oranı 34.50 olan bu bahse tam 50 bin Türk Lirası yatırmış ve tam tamına 1 milyon 725 bin TL kazanmış. Üstelik aynı kuponu 238 kişi daha oynamış!
Maçın sonucu da tam olarak bu şekilde bitti: İlk yarı Kasımpaşa öndeydi, ikinci yarıda ise Samsunspor geri dönüp kazandı. Maçta, Samsunspor ilk yarı iki penaltı kazandı ve penaltı atışını Ntcham isimli futbolcu kullandı, her ikisini de kaçırdı; ardından Kasımpaşa gol buldu ve ilk yarı böyle bitti. Fakat ikinci yarıda Samsunspor gol olup yağdı. Maçı da 4-1 kazandı. Takımları, oyuncuları suçlamıyorum. Samsunspor normal şartlarda da güncel formu nedeniyle maçı çevirebilirdi.
Ancak bu bahsi oynayan kişinin önceki yaptığı bahislere baktım. Bu kadar yüksek oranlı bir tek bahis oynamış. Diğer tüm bahisleri 1.50-1.98 oranında. Siz olsanız sürekli 1.50 oranlarla oynayıp birden 34.50 orana 50 bin lira basar mısınız? Bu eşyanın tabiatına aykırı değil mi?
Bu tür bir kuponun bu kadar yüksek miktarlarda oynanması ve birden fazla kişi tarafından aynı kuponun tercih edilmesi sizce de garip değil mi?
Bahis sorunu futboldan pis kokular yükselmesine neden oluyor. Öyle ki Hong Kong bahis mafyasının dünyanın en çok izlenen Premier Ligi’ni ve NBA’i bile manipüle ettiği iddia ediliyor. Türkiye’nin bu işe önlem almadığı sürece bu tip karanlık adamların at koşturduğu bir ülke olacağını herkes biliyor."
SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA KARŞILAŞMASI
17. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Winck'in Emre Kılınç'ı düşürmesinin ardından hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. 19'uncu dakikada Ntcham'ın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
27. dakikada Samsunspor bir penaltı daha kazandı. Korner sonrasında meşin yuvarlağa Opoku'nun eliyle temas etmesinin ardından hakem Çağdaş Altay, VAR incelemesi sonrasında penaltıya hükmetti. 28'inci dakikada penaltıda bir kez daha topun başına geçen Ntcham'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
31. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Brekalo'nun sağdan ortasında aut çizgisine yönelen topu takip eden Winck'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Aytaç Kara, altıpastan kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.
68. dakikada Samsunspor'un beraberlik golü geldi. Emre Kılınç'ın sağdan verdiği pasla ceza sahası önünde topla buluşan Holse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
71. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
77. dakikada Samsunspor skoru 3-1 yaptı. Opoku'nun faulü sonrasında sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Zeki Yavru, meşin yuvarlağı yerden ceza sahası önündeki Holse'ye çıkardı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
86. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Dimata'nın soldan içeri çevirdiği topu Tait, ceza sahası içinde ağlara yolladı: 1-4.
Samsunspor, sahadan 4-1 galip ayrıldı.