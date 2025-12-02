Süper Lig'de bir maça deplasman yasağı
Alanya Kaymakamlığı 8 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maça Antalyalı taraftarların alınmayacağını açıkladı.
Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Antalya derbisinde Alanyaspor, 8 Aralık Pazartesi akşamı Antalyaspor’u konuk edecek. Maç öncesi güvenlik birimlerinden dikkat çeken bir duyuru yapıldı.
Alanya Kaymakamlığı, İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun 17.11.2025 tarihli kararını kamuoyuyla paylaşarak, karşılaşmaya Antalyaspor taraftarının alınmayacağını açıkladı.
Verilen karara göre, 8 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak mücadelede deplasman tribünü kapalı olacak ve Antalyasporlu taraftarlar stada giriş yapamayacak.