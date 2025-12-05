SÜPER LİG'DE BU HAFTA | Bugün hangi maçlar var? (5 Aralık 2025 Cuma)

Trendyol Süper Lig’de 15. hafta heyecanı bugün başlıyor. Futbolseverler, “Bugün hangi maç var?”, “Süper Lig 15. hafta fikstürü nasıl?” gibi sorulara yanıt ararken, günün programı yoğun ilgi görüyor. Hafta, Galatasaray ile Samsunspor arasındaki kritik karşılaşmayla açılıyor. İşte 15. haftanın tüm maç saatleri ve detaylı Süper Lig fikstürü…

TRENDYOL SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ PROGRAMI

5 Aralık 2025 Cuma

20:00 – Galatasaray A.Ş. - Samsunspor A.Ş.

6 Aralık 2025 Cumartesi

14:30 – İKAS Eyüpspor - Zecorner Kayserispor

17:00 – TÜMOSAN Konyaspor - Çaykur Rizespor A.Ş.

20:00 – RAMS Başakşehir FK - Fenerbahçe A.Ş.

7 Aralık 2025 Pazar

14:30 – Gençlerbirliği - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

17:00 – Kocaelispor - Kasımpaşa A.Ş.

20:00 – Göztepe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş.

8 Aralık 2025 Pazartesi

20:00 – Beşiktaş A.Ş. - Gaziantep FK

20:00 – Corendon Alanyaspor - Hesap.com Antalyaspor

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMASI

15. haftanın açılış mücadelesi olan Galatasaray – Samsunspor maçı büyük heyecan yaratıyor. Ligde üst sıraları hedefleyen iki ekip, haftaya galibiyetle başlamak istiyor.

BU HAFTA SÜPER LİG’DE NELER BEKLENİYOR?

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin zirve yarışındaki kritik sınavları

Trabzonspor’un deplasman performansı merak konusu

Göztepe ve Kasımpaşa gibi form grafiği değişken takımların önemli sınavları

Bugün Süper Lig’de hangi maç oynanacak?

5 Aralık 2025 Cuma günü saat 20:00’de Galatasaray – Samsunspor maçı oynanacak.

Süper Lig 15. hafta ne zaman başlıyor?

Hafta, 5 Aralık Cuma günü Galatasaray – Samsunspor karşılaşmasıyla başlıyor.

Bu hafta Fenerbahçe’nin maçı hangi gün?

Fenerbahçe, 6 Aralık Cumartesi günü saat 20:00’de Başakşehir ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig 15. hafta programı futbolseverlere dolu dolu bir hafta sonu sunuyor. Zirve mücadelesi, alt sıralardaki kritik karşılaşmalar ve derin rekabetler bu haftayı oldukça heyecanlı hale getiriyor. Karşılaşmaların yayın bilgileri ve tüm detaylar için fikstürü takip etmeye devam edebilirsiniz.