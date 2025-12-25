Süper Lig'de Bu Hafta Maçlar Oynanacak mı? Süper Lig Ne Zaman Başlayacak?
Süper Lig’de bu hafta maçlar oynanacak mı ve ikinci yarı ne zaman başlayacak? 18. hafta fikstüründe Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hangi takımlarla ne zaman karşılaşacak? Tüm yanıtlar haberimizde.
Futbolseverlerin merakla beklediği “Süper Lig ne zaman başlayacak?” ve “Süper Lig'de bu hafta maçlar oynanacak mı?” soruları yanıtını buldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ikinci yarı programını açıkladı. Süper Lig’de ikinci yarı, dev heyecanla birlikte sahalara dönüş yapacak ve 18. hafta karşılaşmalarıyla start alacak.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısı, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ikinci yarısının ilk düdüğü RAMS Başakşehir – Fatih Karagümrük mücadelesiyle çalınacak, aynı gün Galatasaray da sahne alacak.
SÜPER LİG’DE İKİNCİ YARI FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI
Süper Lig’de 18. hafta maç programı netleşti. Üç gün sürecek mücadelelerde hem zirve yarışı hem küme hattı açısından kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.
18. Hafta Maç Programı
|Tarih
|Saat
|Karşılaşma
|17 Ocak 2026 Cumartesi
|17.00
|RAMS Başakşehir FK - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
|17 Ocak 2026 Cumartesi
|20.00
|Galatasaray - Gaziantep FK
|18 Ocak 2026 Pazar
|14.30
|Kasımpaşa - Hesap.com Antalyaspor
|18 Ocak 2026 Pazar
|17.00
|Gençlerbirliği - Samsunspor
|18 Ocak 2026 Pazar
|17.00
|Kocaelispor - Trabzonspor
|18 Ocak 2026 Pazar
|20.00
|Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe
|19 Ocak 2026 Pazartesi
|17.00
|TÜMOSAN Konyaspor - ikas Eyüpspor
|19 Ocak 2026 Pazartesi
|20.00
|Göztepe - Çaykur Rizespor
|19 Ocak 2026 Pazartesi
|20.00
|Beşiktaş - Zecorner Kayserispor
2026'NIN İLK MAÇI BELLİ OLDU
TFF açıklamasına göre 2026 yılının Süper Lig’deki ilk maçı, RAMS Başakşehir – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması olacak. Bu mücadele ile birlikte ikinci yarının startı verilecek ve futbol heyecanı yeniden doruğa çıkacak.
DEV DERBİLER VE KRİTİK KARŞILAŞMALAR DİKKAT ÇEKİYOR
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın oynayacağı maçlar dikkat çekiyor. Galatasaray sahasında Gaziantep FK’yı ağırlarken, Fenerbahçe zorlu Alanya deplasmanına çıkacak, Beşiktaş ise ligde üst sıraları hedefleyen Kayserispor’u konuk edecek.
Süper Lig ne zaman başlayacak?
Süper Lig ikinci yarısı 17 Ocak 2026 Cumartesi günü başlıyor.
Süper Lig'de bu hafta maçlar oynanacak mı?
Evet, 18. hafta programı açıklandı ve karşılaşmalar 17-19 Ocak arasında oynanacak.
2026'nın ilk Süper Lig maçı hangisi?
RAMS Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı 2026’nın ilk Süper Lig maçı olacak.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ne zaman sahaya çıkıyor?
Galatasaray 17 Ocak’ta, Fenerbahçe 18 Ocak’ta, Beşiktaş ise 19 Ocak’ta sahaya çıkacak.
