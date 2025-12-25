Süper Lig'de Bu Hafta Maçlar Oynanacak mı? Süper Lig Ne Zaman Başlayacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği “Süper Lig ne zaman başlayacak?” ve “Süper Lig'de bu hafta maçlar oynanacak mı?” soruları yanıtını buldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ikinci yarı programını açıkladı. Süper Lig’de ikinci yarı, dev heyecanla birlikte sahalara dönüş yapacak ve 18. hafta karşılaşmalarıyla start alacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısı, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ikinci yarısının ilk düdüğü RAMS Başakşehir – Fatih Karagümrük mücadelesiyle çalınacak, aynı gün Galatasaray da sahne alacak.

SÜPER LİG’DE İKİNCİ YARI FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI

Süper Lig’de 18. hafta maç programı netleşti. Üç gün sürecek mücadelelerde hem zirve yarışı hem küme hattı açısından kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.

18. Hafta Maç Programı

Tarih Saat Karşılaşma 17 Ocak 2026 Cumartesi 17.00 RAMS Başakşehir FK - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 17 Ocak 2026 Cumartesi 20.00 Galatasaray - Gaziantep FK 18 Ocak 2026 Pazar 14.30 Kasımpaşa - Hesap.com Antalyaspor 18 Ocak 2026 Pazar 17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor 18 Ocak 2026 Pazar 17.00 Kocaelispor - Trabzonspor 18 Ocak 2026 Pazar 20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe 19 Ocak 2026 Pazartesi 17.00 TÜMOSAN Konyaspor - ikas Eyüpspor 19 Ocak 2026 Pazartesi 20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor 19 Ocak 2026 Pazartesi 20.00 Beşiktaş - Zecorner Kayserispor

2026'NIN İLK MAÇI BELLİ OLDU

TFF açıklamasına göre 2026 yılının Süper Lig’deki ilk maçı, RAMS Başakşehir – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması olacak. Bu mücadele ile birlikte ikinci yarının startı verilecek ve futbol heyecanı yeniden doruğa çıkacak.

DEV DERBİLER VE KRİTİK KARŞILAŞMALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın oynayacağı maçlar dikkat çekiyor. Galatasaray sahasında Gaziantep FK’yı ağırlarken, Fenerbahçe zorlu Alanya deplasmanına çıkacak, Beşiktaş ise ligde üst sıraları hedefleyen Kayserispor’u konuk edecek.

Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig ikinci yarısı 17 Ocak 2026 Cumartesi günü başlıyor.

Süper Lig'de bu hafta maçlar oynanacak mı?

Evet, 18. hafta programı açıklandı ve karşılaşmalar 17-19 Ocak arasında oynanacak.

2026'nın ilk Süper Lig maçı hangisi?

RAMS Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı 2026’nın ilk Süper Lig maçı olacak.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ne zaman sahaya çıkıyor?

Galatasaray 17 Ocak’ta, Fenerbahçe 18 Ocak’ta, Beşiktaş ise 19 Ocak’ta sahaya çıkacak.

Süper Lig ne zaman başlayacak? sorusu yanıtını buldu ve TFF’nin açıkladığı fikstürle birlikte futbolseverler büyük heyecana hazırlanıyor. Yoğun rekabetin yaşanacağı ikinci yarı, hem zirve yarışında hem düşme hattında kritik mücadelelere sahne olacak. Taraftarlar artık gözünü Süper Lig 18. hafta maç programına çevirdi.