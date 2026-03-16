Süper Lig'de bu haftanın maçları gün ve saat belli oldu!

Süper Lig’de 27. hafta hangi maçla başlayacak ve Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta oynanacak? Trabzonspor, Beşiktaş ve diğer takımlar bu hafta hangi gün ve saatlerde sahaya çıkacak? Galatasaray ve Samsunspor’un maçları neden ertelendi? Süper Lig 27. hafta fikstür haberimizde.

  16.03.2026 13:30
  Giriş: 16.03.2026 13:30
  Güncelleme: 16.03.2026 13:30
Süper Lig'de bu haftanın maçları gün ve saat belli oldu!

Trendyol Süper Lig’de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig 27. hafta maç programı netleşti. Futbolseverlerin merakla beklediği haftada birçok kritik karşılaşma oynanacak.

Haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde Chobani Stadı’nda önemli bir mücadeleye çıkacak. Öte yandan Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor’un 27. hafta maçları ileri bir tarihe ertelendi.

SÜPER LİG 27. HAFTA AÇILIŞ MAÇI

Trendyol Süper Lig’de haftanın ilk karşılaşması İstanbul’da oynanacak. Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadele futbolseverlerin yakından takip edeceği maçlar arasında yer alıyor.

TarihSaatMaçStadyum
17 Mart Salı (Yarın)20.00Fenerbahçe - Gaziantep FKChobani Stadı

Fenerbahçe taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Gaziantep FK deplasmanda sürpriz bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor.

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ PROGRAMI

18 Mart Çarşamba

SaatMaçStadyum
16.00Corendon Alanyaspor - KocaelisporAlanya Oba
20.00RAMS Başakşehir - Hesap.com AntalyasporBaşakşehir Fatih Terim
20.00ikas Eyüpspor - TrabzonsporRecep Tayyip Erdoğan

19 Mart Perşembe

SaatMaçStadyum
16.00Zecorner Kayserispor - Mısırlı.com.tr Fatih KaragümrükRHG Enertürk Enerji
20.00Beşiktaş - KasımpaşaTüpraş
20.00TÜMOSAN Konyaspor - Natura Dünyası GençlerbirliğiMEDAŞ Konya Büyükşehir

GALATASARAY VE SAMSUNSPOR MAÇLARI NEDEN ERTELENDİ?

Trendyol Süper Lig’de bazı karşılaşmalar Avrupa kupaları nedeniyle ileri tarihe alındı. UEFA organizasyonlarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor için yoğun maç takvimi oluştu.

Bu nedenle her iki takımın da 27. hafta karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN SÜPER LİG MAÇLARI

Süper Lig’de 27. haftada oynanacak karşılaşmalar arasında birçok kritik mücadele yer alıyor. Özellikle şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi açısından bazı maçlar büyük önem taşıyor.

  • Fenerbahçe - Gaziantep FK
  • Eyüpspor - Trabzonspor
  • Beşiktaş - Kasımpaşa
  • Başakşehir - Antalyaspor

Bu maçların sonuçları hem zirve yarışını hem de orta sıralardaki rekabeti doğrudan etkileyebilir.

Süper Lig 27. hafta ne zaman başlıyor?

Trendyol Süper Lig’de 27. hafta yarın oynanacak Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla başlayacak.

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşması saat 20.00’de başlayacak.

Trabzonspor hangi gün oynayacak?

Trabzonspor 18 Mart Çarşamba günü ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Kasımpaşa maçı hangi gün?

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma 19 Mart Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak.

Trendyol Süper Lig’de haftanın maç programı futbolseverleri yine yoğun bir fikstürle buluşturacak. Şampiyonluk yarışı, Avrupa kupalarına katılım mücadelesi ve kümede kalma savaşı ligde rekabeti her hafta daha da artırıyor.

27. hafta maçlarının ardından Süper Lig’de puan tablosunun nasıl şekilleneceği ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

