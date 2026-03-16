Süper Lig'de bu haftanın maçları gün ve saat belli oldu!

Trendyol Süper Lig’de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig 27. hafta maç programı netleşti. Futbolseverlerin merakla beklediği haftada birçok kritik karşılaşma oynanacak.

Haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde Chobani Stadı’nda önemli bir mücadeleye çıkacak. Öte yandan Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor’un 27. hafta maçları ileri bir tarihe ertelendi.

SÜPER LİG 27. HAFTA AÇILIŞ MAÇI

Trendyol Süper Lig’de haftanın ilk karşılaşması İstanbul’da oynanacak. Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadele futbolseverlerin yakından takip edeceği maçlar arasında yer alıyor.

Tarih Saat Maç Stadyum 17 Mart Salı (Yarın) 20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK Chobani Stadı

Fenerbahçe taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Gaziantep FK deplasmanda sürpriz bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor.

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ PROGRAMI

18 Mart Çarşamba

Saat Maç Stadyum 16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor Alanya Oba 20.00 RAMS Başakşehir - Hesap.com Antalyaspor Başakşehir Fatih Terim 20.00 ikas Eyüpspor - Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan

19 Mart Perşembe

Saat Maç Stadyum 16.00 Zecorner Kayserispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük RHG Enertürk Enerji 20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa Tüpraş 20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği MEDAŞ Konya Büyükşehir

GALATASARAY VE SAMSUNSPOR MAÇLARI NEDEN ERTELENDİ?

Trendyol Süper Lig’de bazı karşılaşmalar Avrupa kupaları nedeniyle ileri tarihe alındı. UEFA organizasyonlarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor için yoğun maç takvimi oluştu.

Bu nedenle her iki takımın da 27. hafta karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN SÜPER LİG MAÇLARI

Süper Lig’de 27. haftada oynanacak karşılaşmalar arasında birçok kritik mücadele yer alıyor. Özellikle şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi açısından bazı maçlar büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Eyüpspor - Trabzonspor

Beşiktaş - Kasımpaşa

Başakşehir - Antalyaspor

Bu maçların sonuçları hem zirve yarışını hem de orta sıralardaki rekabeti doğrudan etkileyebilir.

Trendyol Süper Lig’de haftanın maç programı futbolseverleri yine yoğun bir fikstürle buluşturacak. Şampiyonluk yarışı, Avrupa kupalarına katılım mücadelesi ve kümede kalma savaşı ligde rekabeti her hafta daha da artırıyor.

27. hafta maçlarının ardından Süper Lig’de puan tablosunun nasıl şekilleneceği ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.