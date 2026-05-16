SÜPER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Mayıs 2026 Cumartesi günün futbol maçları

Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftasında heyecan devam ediyor. 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü ligde üç karşılaşma oynanacak. Günün programında Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK - RAMS Başakşehir ve Samsunspor - Göztepe maçları yer alıyor.

SÜPER LİG’DE BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

Süper Lig’de bugün oynanacak maçlar, hem orta sıralar hem de sezonun son haftasındaki hedefler açısından dikkat çekiyor. Günün ilk karşılaşması saat 17.00’de başlayacak. Akşam kuşağında ise iki mücadele aynı saatte oynanacak.

Tarih Saat Maç 16.05.2026 17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor 16.05.2026 20.00 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - RAMS Başakşehir Futbol Kulübü 16.05.2026 20.00 Samsunspor A.Ş. - Göztepe A.Ş.

FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor maçı 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 17.00’de oynanacak. Sezonun son haftasında sahaya çıkacak Fatih Karagümrük, puan tablosunda 27 puanla 17. sırada bulunuyor.

Corendon Alanyaspor ise 37 puanla 10. sırada yer alıyor. Bu mücadele, son hafta fikstürünün açılış karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

GAZİANTEP FK - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - RAMS Başakşehir karşılaşması saat 20.00’de başlayacak. RAMS Başakşehir, 54 puanla 6. sırada yer alırken, Gaziantep FK 37 puanla 12. sırada bulunuyor.

Başakşehir açısından bu maç, üst sıra hedefi bakımından önem taşıyor. Gaziantep FK ise son hafta maçında sahasında güçlü rakibine karşı puan arayacak.

SAMSUNSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Göztepe maçı da 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Göztepe, 55 puanla 5. sırada bulunuyor. Samsunspor ise 48 puanla 7. sırada yer alıyor.

Göztepe, sezonun son haftasına RAMS Başakşehir’in önünde girerken, 5. sıradaki yerini korumak için Samsunspor deplasmanında kritik bir sınava çıkacak.

SÜPER LİG’DE SON HAFTA HEYECANI

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun son haftası oynanıyor. Beşiktaş, haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşmış ve puanını 60’a yükseltmişti. Çaykur Rizespor ise 41 puana çıktı.

Bugünkü üç maçın ardından sezonun kalan karşılaşmalarıyla birlikte ligde son tablo netleşecek. Özellikle düşme hattındaki takımların durumu, son hafta maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak.

DÜŞME HATTINDA SON DURUM

Süper Lig’de düşme hattı sezonun son haftasında yakından takip ediliyor. Fatih Karagümrük 27 puanla 17. sırada, Kayserispor ise 27 puanla 18. sırada yer alıyor. Antalyaspor 29 puanla 16. sırada bulunurken, Gençlerbirliği 31 puanla 15. sırada yer alıyor.

Bugün oynanacak Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı, düşme hattındaki takımlar arasında yer alan Fatih Karagümrük açısından dikkat çeken karşılaşmalardan biri olacak.

PUAN DURUMU

Süper Lig’de bugün sahaya çıkacak takımların puan durumundaki sıraları şöyle:

Sıra Takım O AV Puan 5 Göztepe A.Ş. 33 13 55 6 RAMS Başakşehir Futbol Kulübü 33 22 54 7 Samsunspor A.Ş. 33 -2 48 10 Corendon Alanyaspor 33 1 37 12 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. 33 -14 37 17 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 33 -24 27

BEŞİNCİLİK YARIŞINDA GÖZTEPE VE BAŞAKŞEHİR REKABETİ

Bugünkü maçların en dikkat çeken başlıklarından biri de 5. sıra yarışı olacak. Göztepe, 55 puanla 5. basamakta yer alıyor. RAMS Başakşehir ise 54 puanla hemen arkasında bulunuyor.

Göztepe’nin Samsunspor deplasmanında alacağı sonuç ile Başakşehir’in Gaziantep FK deplasmanındaki performansı, sezonun son haftasında bu bölgedeki sıralamayı belirleyecek.

