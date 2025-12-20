Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 20 Aralık 2025 Cumartesi günün maçları

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu hız kesmeden devam ederken, futbolseverlerin aklındaki ilk soru yine aynı: “Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?”. 20 Aralık 2025 Cumartesi gününün programında hem üst sıraları hem de alt sıraları yakından ilgilendiren çok kritik karşılaşmalar yer alıyor. Maçlar şöyle:

20 ARALIK 2025 SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI (CUMARTESİ)

Bugün, Trendyol Süper Lig 2025–2026 Sezonu kapsamında üç maç oynanacak. 20 Aralık 2025 Cumartesi gününün resmi programı şöyle:

Saat Ev Sahibi Deplasman 14:30 TÜMOSAN KONYASPOR ZECORNER KAYSERİSPOR 17:00 İKAS EYÜPSPOR FENERBAHÇE A.Ş. 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

Böylece “20 Aralık 2025 Süper Lig maçları” dendiğinde akla gelen üç karşılaşma da tek tabloda toplanmış oluyor. Hem puan durumu hem de fikstürdeki konumları göz önüne alındığında, özellikle Eyüpspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçlarının şampiyonluk ve Avrupa yarışı açısından büyük önem taşıdığı görülüyor.

DÜNÜN MAÇI: KOCAELİSPOR 2 - 1 ANTALYASPOR

19 Aralık 2025 Cuma akşamı oynanan karşılaşmada KOCAELİSPOR, HESAP.COM ANTALYASPOR’u 2 - 1 mağlup ederek haftaya galibiyetle başladı:

Tarih: 19.12.2025

19.12.2025 Saat: 20:00

20:00 Maç: KOCAELİSPOR 2 - 1 HESAP.COM ANTALYASPOR

Bu skorla Kocaelispor puanını yukarı taşırken, Antalyaspor ise ligin alt sıralarındaki yerini korumak zorunda kaldı. Bugünkü Süper Lig maç programı da bu sonucun ardından daha da kritik hâle geldi.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU (16. HAFTA İTİBARIYLA)

20 Aralık 2025 maçlarına girerken, Trendyol Süper Lig 2025–2026 Sezonu puan cetvelinin ilk sıraları şöyle şekillenmiş durumda:

Sıra Takım O G B M P 1 GALATASARAY A.Ş. 16 12 3 1 39 2 FENERBAHÇE A.Ş. 16 10 6 0 36 3 TRABZONSPOR A.Ş. 16 10 5 1 35 4 GÖZTEPE A.Ş. 16 8 5 3 29 5 BEŞİKTAŞ A.Ş. 16 7 5 4 26 6 SAMSUNSPOR A.Ş. 16 6 7 3 25 7 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 16 6 5 5 23 8 KOCAELİSPOR 17 6 5 6 23

Puan tablosuna bakıldığında, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında kıyasıya bir zirve mücadelesi yaşandığı görülüyor. Bugün oynanacak Eyüpspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçları da hem üst sıra yarışını hem de Avrupa kupaları hattını doğrudan etkileyebilecek nitelikte.

BUGÜN SÜPER LİG'DE ÖNE ÇIKAN MAÇLAR

Bugün Fenerbahçe maçı var mı, saat kaçta?

Evet, bugün Fenerbahçe sahne alıyor. 20 Aralık 2025 Cumartesi günü programda yer alan karşılaşma:

Maç: İKAS EYÜPSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

İKAS EYÜPSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Tarih: 20.12.2025

20.12.2025 Saat: 17:00

Zirve yarışında 36 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe için bu deplasman, hem lider Galatasaray’ı takibi sürdürmek hem de namağlup seriyi korumak adına kritik bir sınav niteliği taşıyor.

Bugün Beşiktaş maçı var mı, saat kaçta?

Evet, Beşiktaş da bugün taraftarıyla buluşuyor. 20 Aralık 2025’in son Süper Lig maçı Vodafone Park’ta oynanacak:

Maç: BEŞİKTAŞ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Tarih: 20.12.2025

20.12.2025 Saat: 20:00

Puan cetvelinde 26 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş, iç sahada alacağı bir galibiyetle hem moral bulmak hem de üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyor. Çaykur Rizespor ise alt sıralardan uzaklaşmak için sürpriz peşinde olacak.

Bugün Galatasaray maçı var mı?

Galatasaray bugün, yani 20 Aralık 2025 Cumartesi günü maç oynamıyor. Lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar için bir sonraki lig maçı:

Maç: GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Tarih: 21.12.2025

21.12.2025 Saat: 20:00

Bu karşılaşma, 39 puanlı lider Galatasaray için avantajını koruma, Kasımpaşa için ise alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi anlamına geliyor. “Galatasaray bugün maç yapıyor mu?” sorusunun cevabı hayır; ancak pazar günü sahaya çıkacak.

Bugün Trabzonspor maçı var mı?

Bugün, yani 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Trabzonspor da maç oynamıyor. Bordo-mavililerin bir sonraki lig mücadelesi şöyle:

Maç: GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş. Tarih: 22.12.2025

22.12.2025 Saat: 20:00

Zirve yarışında 35 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, Ankara deplasmanında alacağı puanlarla hem yarışın içinde kalmak hem de liderlik hesaplarını sürdürmek istiyor. “Trabzonspor bugün maç oynuyor mu?” sorusunun cevabı hayır; maç pazartesi akşamı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERİN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

20 Aralık 2025 Cumartesi günkü programın ardından, 21 ve 22 Aralık 2025 tarihlerinde de Süper Lig’de önemli maçlar oynanacak:

21.12.2025 14:30: CORENDON ALANYASPOR - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

CORENDON ALANYASPOR - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 21.12.2025 20:00: GÖZTEPE A.Ş. - SAMSUNSPOR A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. - SAMSUNSPOR A.Ş. 21.12.2025 20:00: GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. 22.12.2025 17:00: RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 22.12.2025 20:00: GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş.

Böylece, yalnızca “Bugün Süper Lig'de hangi maçlar var?” sorusuna değil, aynı zamanda hafta sonu ve haftanın ilk günlerindeki Trendyol Süper Lig fikstürüne dair genel bir resme de ulaşmak mümkün oluyor.

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? (20 Aralık 2025)

20 Aralık 2025 Cumartesi günü Süper Lig’de üç maç oynanacak: TÜMOSAN KONYASPOR - ZECORNER KAYSERİSPOR (14:30), İKAS EYÜPSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. (17:00) ve BEŞİKTAŞ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. (20:00).

Bugün Fenerbahçe maçı var mı, saat kaçta?

Evet, bugün Fenerbahçe maçı var. Programda İKAS EYÜPSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. karşılaşması 20.12.2025 tarihinde saat 17:00

Bugün Beşiktaş maçı var mı, saat kaçta?

Evet, Beşiktaş da bugün sahaya çıkıyor. BEŞİKTAŞ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. maçı 20.12.2025 Cumartesi akşamı 20:00

Galatasaray bugün oynuyor mu?

Hayır, Galatasaray bugün (20 Aralık 2025) lig maçı oynamıyor. Sarı-kırmızılıların sıradaki Süper Lig maçı, 21.12.2025 Pazar 20:00GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. karşılaşması olacak.

Trabzonspor bugün maç yapıyor mu?

Hayır, Trabzonspor da bugün (20 Aralık 2025) sahaya çıkmıyor. Bordo-mavililerin bir sonraki lig maçı, 22.12.2025 Pazartesi 20:00GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş. mücadelesi olarak fikstürde yer alıyor.

Dün Süper Lig'de hangi maç oynandı, skor neydi?

19 Aralık 2025 Cuma günü Süper Lig’de KOCAELİSPOR - HESAP.COM ANTALYASPOR maçı oynandı ve karşılaşma Kocaelispor’un 2 - 1 üstünlüğüyle sona erdi.

Sonuç olarak, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü “Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı net: Konyaspor - Kayserispor, Eyüpspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçları futbolseverleri bekliyor. Zirve yarışında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında büyük bir çekişme yaşanırken, alt sıralarda kalmak istemeyen takımlar için de her puan altın değerinde.