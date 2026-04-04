Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? (4 NİSAN 2026 CUMARTESİ)

Futbolseverlerin merakla takip ettiği Süper Lig bugün maç programı belli oldu. Günün fikstüründe hem alt sıraları hem de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalar dikkat çekiyor. Özellikle Trabzonspor - Galatasaray maçı, günün en çok konuşulan mücadelelerinden biri olarak öne çıkarken, Gençlerbirliği - Göztepe, Kasımpaşa - Kayserispor ve Gaziantep - Alanyaspor eşleşmeleri de futbol gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

“Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?”, “Bugün hangi maçlar var Süper Lig?” ve “Süper Lig maçları saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını arayanlar için günün maç programını ve güncel puan durumunu bir araya getirdik. Bugünkü karşılaşmaların tamamı Bein Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BUGÜN SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Günün Süper Lig programında toplam 4 karşılaşma bulunuyor. Maç saatleri ve eşleşmeler şöyle:

Saat Karşılaşma Yayın Bilgisi 14:30 Gençlerbirliği - Göztepe Bein Sports - Canlı ve şifreli 14:30 Kasımpaşa - Kayserispor Bein Sports - Canlı ve şifreli 17:00 Gaziantep - Alanyaspor Bein Sports - Canlı ve şifreli 20:00 Trabzonspor - Galatasaray Bein Sports - Canlı ve şifreli

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Trabzonspor - Galatasaray maçı günün zirve randevusu

Günün en dikkat çeken karşılaşması kuşkusuz Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi olacak. Puan durumunda Galatasaray 64 puanla lider konumda bulunurken, Trabzonspor 60 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bu nedenle akşam saatindeki mücadele, zirve yarışının şekillenmesi açısından kritik bir öneme sahip.

Gençlerbirliği - Göztepe maçında farklı hedefler

Gençlerbirliği - Göztepe maçında iki takım sahaya farklı hedeflerle çıkacak. Göztepe 43 puanla altıncı sırada yer alırken, Gençlerbirliği 25 puanla 13. sırada bulunuyor. Bu tablo, günün erken saatlerindeki karşılaşmayı dikkat çekici hale getiriyor.

Kasımpaşa - Kayserispor alt sıraları yakından ilgilendiriyor

Kasımpaşa - Kayserispor mücadelesi, puan tablosunun alt bölümünü doğrudan etkileyebilecek maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Kasımpaşa 24 puanla 15. sırada, Kayserispor ise 23 puanla 16. sırada yer alıyor.

Gaziantep - Alanyaspor maçında denge arayışı

Gaziantep - Alanyaspor maçında da iki takımın puan tablosundaki yakınlığı dikkat çekiyor. Gaziantep 33 puanla 9. sırada, Alanyaspor ise 31 puanla 10. sırada bulunuyor. Bu nedenle karşılaşma, orta sıraların dengesi açısından önem taşıyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım Puan 1 Galatasaray 64 2 Fenerbahçe 60 3 Trabzonspor 60 4 Beşiktaş 52 5 Başakşehir 43 6 Göztepe 43 7 Samsunspor 35 8 Kocaelispor 33 9 Gaziantep 33 10 Alanyaspor 31 11 Rizespor 30 12 Konyaspor 30 13 G.Birliği 25 14 Antalyaspor 25 15 Kasımpaşa 24 16 Kayserispor 23 17 Eyüpspor 22 18 F.Karagümrük 17

SÜPER LİG BUGÜN MAÇ PROGRAMI NEDEN ÖNEMLİ?

Süper Lig bugün oynanacak maçlar, hem zirve yarışını hem de alt sıralardaki mücadeleyi doğrudan etkileyebilecek karşılaşmaları içeriyor. Özellikle lider Galatasaray ile üçüncü sıradaki Trabzonspor arasındaki puan farkının yakın olması, akşam oynanacak maçı günün en kritik eşleşmesi haline getiriyor.

Bunun yanında Kasımpaşa - Kayserispor ve Gençlerbirliği - Göztepe maçları da kendi bölgelerinde puan tablosunu hareketlendirebilecek mücadeleler olarak öne çıkıyor.

