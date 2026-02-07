Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 7 Şubat 2026 Cumartesi Süper Lig fikstürü

Süper Lig’de heyecan hafta sonu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Futbolseverler özellikle “Bugün hangi maçlar var?”, “Trabzonspor’un maçı bugün mü?” ve “Süper Lig fikstür” gibi soruların yanıtını araştırıyor. 7 Şubat 2026 Cumartesi günü Süper Lig’de iki önemli karşılaşma oynanacak.

7 ŞUBAT 2026 SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Tarih Saat Maç 07.02.2026 14:30 MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK - HESAP.COM ANTALYASPOR 07.02.2026 20:00 SAMSUNSPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

TRABZONSPOR'UN MAÇI BUGÜN MÜ?

Trabzonspor’un maçı bugün oynanıyor. SAMSUNSPOR A.Ş. ile TRABZONSPOR A.Ş. arasındaki karşılaşma saat 20:00’de başlayacak. “Trabzonspor’un maçı ne zaman?” ve “Trabzon Samsun ne zaman?” sorularının yanıtı 7 Şubat 2026 Cumartesi akşamı olarak öne çıkıyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım O P 1 GALATASARAY A.Ş. 20 49 2 FENERBAHÇE A.Ş. 20 46 3 TRABZONSPOR A.Ş. 20 42 7 SAMSUNSPOR A.Ş. 20 30 13 HESAP.COM ANTALYASPOR 20 20 18 MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 20 9

MAÇLARIN ÖNEMİ

Süper Lig maçları açısından günün en dikkat çekici karşılaşması Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele olarak görülüyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren bu karşılaşma, puan tablosunun şekillenmesinde önemli rol oynayabilir.

Fatih Karagümrük ile Antalyaspor arasındaki karşılaşma ise alt sıralardaki rekabet açısından kritik önem taşıyor. Süper lig fikstür içinde bu tür maçlar sezonun gidişatını belirleyebiliyor.

MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Ligi maçları Bein Sports ekranından canlı ve şifrel olarak yayınlanıyor.

Bugün hangi maçlar var?

7 Şubat 2026 Cumartesi günü Fatih Karagümrük - Antalyaspor ve Samsunspor - Trabzonspor maçları oynanacak.

Trabzonspor'un maçı bugün mü?

Evet, Trabzonspor bugün Samsunspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un maçı ne zaman?

Samsunspor - Trabzonspor karşılaşması saat 20:00’de başlayacak.

Süper Lig fikstür nasıl ilerliyor?

Süper Lig’de hafta sonu maçlarıyla birlikte lig maratonu devam ediyor.

7 Şubat 2026 Cumartesi Süper Lig maç programı, ligde hem zirve hem de alt sıralar için kritik karşılaşmalara sahne oluyor. Samsunspor - Trabzonspor mücadelesi günün en dikkat çekici maçı olarak öne çıkarken, Fatih Karagümrük - Antalyaspor karşılaşması da puan mücadelesi açısından önem taşıyor. Süper Lig’de heyecan hafta boyunca devam edecek.