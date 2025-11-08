Süper Lig'de Bugün Hangi Maçlar Var? (8 Kasım 2025 Fikstür)

Trendyol Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Taraftarlar, 8 Kasım 2025 Cumartesi gününün fikstürünü merakla araştırıyor. Gün içinde üç farklı şehirde kritik mücadeleler oynanacak. Hem puan mücadelesi hem de ligde güç dengelerinin şekillenmesi açısından karşılaşmaların önemi oldukça büyük. İşte Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtı ve günün programı.

8 KASIM 2025 SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Saat Karşılaşma Maç Yorumu 14:30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor Ev sahibi ekip sahasında galibiyet peşinde. Rizespor ise deplasmanda dirençli oyun hedefliyor. 17:00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor Trabzonspor taraftarı önünde baskılı oyun oynamayı hedefleyecek. Alanyaspor ise puan çıkarmak istiyor. 20:00 Kasımpaşa - Göztepe İstanbul’da orta sıraları yakından ilgilendiren bir mücadele sahne alacak. 20:00 Antalyaspor - Beşiktaş Günün en dikkat çeken karşılaşması. Beşiktaş deplasmanda kritik bir galibiyet peşinde, Antalyaspor ise iç sahada çıkış arıyor.

MAÇLARA GENEL BAKIŞ

Günün programı özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşıyor. Özellikle Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşması, her iki takımın ligdeki sıralaması ve puan durumuna olan etkisi nedeniyle haftanın öne çıkan mücadelesi olarak görülüyor. Trabzon’daki maç ise ev sahibinin zirveye yanaşma hedefi açısından oldukça kritik.

Bugün Sahaya Çıkacak Takımlardan Beklentiler

Gaziantep FK: İç sahada tempoyu artırarak oyunu kontrol etmek isteyecek.

İç sahada tempoyu artırarak oyunu kontrol etmek isteyecek. Çaykur Rizespor: Savunma disiplini ve kontra ataklarla skor arayabilir.

Savunma disiplini ve kontra ataklarla skor arayabilir. Trabzonspor: Taraftar desteği ile baskın bir oyun planı.

Taraftar desteği ile baskın bir oyun planı. Alanyaspor: Topa sahip olarak oyunun ritmini düşürmeye çalışabilir.

Topa sahip olarak oyunun ritmini düşürmeye çalışabilir. Kasımpaşa: Sahasında hızlı hücumlar ile sonuca gitme hedefinde.

Sahasında hızlı hücumlar ile sonuca gitme hedefinde. Göztepe: Dengeli oyun ve temkinli savunma büyük önem taşıyor.

Dengeli oyun ve temkinli savunma büyük önem taşıyor. Antalyaspor: İç saha avantajını kullanarak Beşiktaş'a karşı etkili savunma ve geçiş oyunu kurma peşinde.

İç saha avantajını kullanarak Beşiktaş'a karşı etkili savunma ve geçiş oyunu kurma peşinde. Beşiktaş: Deplasmanda kazanarak moral bulma peşinde.

Süper Lig’de bugün kaç maç var?

Bugün Süper Lig'de toplam dört karşılaşma oynanacak.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta?

Mücadele saat 20:00’de başlayacak.

Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman?

Karşılaşma saat 17:00’de oynanacak.

Gaziantep FK - Rizespor maçı hangi saatte?

Günün ilk maçı saat 14:30’da başlıyor.

Maçlar hangi kanalda?

Maçlar Bein Sports üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

8 Kasım 2025 Süper Lig fikstürü futbol severlere keyifli bir gün vaat ediyor. Özellikle akşam saatlerinde oynanacak karşılaşmalar hem zirve hem de orta sıralar adına kritik önem taşıyor. Heyecan dolu bir futbol günü futbol severleri bekliyor.