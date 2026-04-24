SÜPER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Süper Lig 31. Hafta Maç Fikstürü

Süper Lig’de 31. hafta heyecanı futbolseverleri birbirinden kritik karşılaşmalarla buluşturuyor. Şampiyonluk yarışı, Avrupa kupaları hedefi ve kümede kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıyan maçlar futbol gündeminin merkezine yerleşti.

İşte Süper Lig 31. hafta maç fikstürü ve gün gün oynanacak karşılaşmalar...

SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ

24 Nisan 2026 Cuma

20:00 - Başakşehir - Kasımpaşa

25 Nisan 2026 Cumartesi

14:30 - Eyüpspor - Gaziantep

17:00 - Kayserispor - Rizespor

20:00 - Göztepe - Antalyaspor

26 Nisan 2026 Pazar

14:30 - Gençlerbirliği - Kocaelispor

20:00 - Galatasaray - Fenerbahçe

25 Nisan 2026 Pazartesi

17:00 - Alanyaspor - Samsunspor

20:00 - Beşiktaş - F. Karagümrük

20:00 - Konyaspor - Trabzonspor

31. HAFTADA DİKKAT ÇEKEN MAÇLAR

Süper Lig 31. hafta fikstüründe en dikkat çeken mücadelelerden biri Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşması olacak.

Haftanın öne çıkan diğer maçları arasında Beşiktaş - F. Karagümrük ve Konyaspor - Trabzonspor mücadeleleri de yer alıyor.

SÜPER LİG'DE KRİTİK HAFTA

Süper Lig’de sezonun kritik virajlarından biri olarak gösterilen 31. haftada alınacak sonuçlar hem zirve yarışını hem de alt sıralardaki mücadeleyi doğrudan etkileyebilir.

Takımların sahaya çıkacağı bu haftada futbolseverler yoğun tempolu ve yüksek rekabetli maçlar izlemeyi bekliyor.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20:00’de oynanacak.

Beşiktaş’ın bu haftaki rakibi kim?

Beşiktaş, Süper Lig 31. haftada F. Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Maç 25 Nisan 2026 Pazartesi saat 20.00'de oynanacak.

Trabzonspor hangi takımla oynayacak?

Trabzonspor bu hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak. Maç 25 Nisan 2026 Pazartesi saat 20.00'de oynanacak.

Süper Lig’de 31. hafta heyecanı kritik maçlarla futbolseverleri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Özellikle Galatasaray - Fenerbahçe derbisi başta olmak üzere haftanın önemli karşılaşmaları, ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek mücadelelere sahne olacak.