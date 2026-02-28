SÜPER LİG'DE BUGÜNÜN MAÇLARI (28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ)

Süper Lig’de bugün hangi maçlar var 28 Şubat 2026 Cumartesi? Futbolseverlerin merakla araştırdığı maç programı belli oldu. 28 Şubat 2026 Cumartesi günün maçları kapsamında Kasımpaşa – Çaykur Rizespor, Kocaelispor – Beşiktaş, Göztepe – İkas Eyüpspor ve Galatasaray – Corendon Alanyaspor karşılaşmaları oynanacak.

Özellikle “Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Kocaelispor Beşiktaş maçı saat kaçta?” soruları günün en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. İşte Süper Lig 28 Şubat 2026 maç programı ve detaylar.

28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI

Saat Karşılaşma 13:30 Kasımpaşa A.Ş. – Çaykur Rizespor A.Ş. 16:00 Kocaelispor – Beşiktaş A.Ş. 20:00 Göztepe A.Ş. – İkas Eyüpspor 20:00 Galatasaray A.Ş. – Corendon Alanyaspor

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta sorusu günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Galatasaray A.Ş. – Corendon Alanyaspor karşılaşması 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 20:00’de oynanacak.

Galatasaray Alanyaspor canlı izle aramaları da maç saatine yaklaştıkça artış gösteriyor. Taraftarlar, maçın yayın bilgilerini ve canlı skor gelişmelerini yakından takip ediyor.

KOCAELİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaelispor Beşiktaş maçı saat kaçta sorusunun yanıtı ise 16:00. Beşiktaş maçı bugün hangi kanalda sorusu da siyah-beyazlı taraftarların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

Kocaelispor Beşiktaş canlı yayın linki aramaları da maç saatine doğru hız kazanıyor. Karşılaşma, günün kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.

GÖZTEPE EYÜPSPOR VE KASIMPAŞA RİZESPOR MAÇLARI

Göztepe Eyüpspor maçı saat kaçta sorusunun yanıtı 20:00. Aynı saatte oynanacak Galatasaray – Alanyaspor maçıyla birlikte akşam seansı futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Kasımpaşa Rizespor maçı hangi kanalda sorusu ise 13:30’daki günün ilk karşılaşması için araştırılıyor. 28 Şubat 2026 Cumartesi maç sonuçları ve canlı skor bilgileri, gün boyunca anbean takip edilecek.

SÜPER LİG 28 ŞUBAT 2026 MAÇ SONUÇLARI VE CANLI SKOR

28 Şubat 2026 Cumartesi maç sonuçları ve canlı skor gelişmeleri, futbol gündemini belirleyecek. Özellikle Galatasaray Alanyaspor maçı ve Kocaelispor Beşiktaş karşılaşması, puan tablosu açısından büyük önem taşıyor.

Bugün hangi maçlar var 28 Şubat 2026 sorusunun yanıtı netleşirken, Süper Lig’de heyecan dolu bir gün futbolseverleri bekliyor.

