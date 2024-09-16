Süper Lig'de erteleme maçları oynanacak
Avrupa kupaları nedeniyle Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen 3 karşılaşma hafta içinde oynanacak.
Kaynak: AA
Avrupa kupalarındaki eşleşmeleri sebebiyle Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in ertelenen 3'üncü hafta müsabakaları önümüzdeki hafta içi oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:
17 Eylül Salı
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
18 Eylül Çarşamba
20.00 Samsunspor-Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)
19 Eylül Perşembe
20.00 Trabzonspor-Kayserispor (Papara Park)