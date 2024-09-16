Süper Lig'de erteleme maçları oynanacak

Avrupa kupalarındaki eşleşmeleri sebebiyle Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in ertelenen 3'üncü hafta müsabakaları önümüzdeki hafta içi oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:

17 Eylül Salı

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

18 Eylül Çarşamba

20.00 Samsunspor-Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)

19 Eylül Perşembe

20.00 Trabzonspor-Kayserispor (Papara Park)