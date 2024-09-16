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Süper Lig'de erteleme maçları oynanacak

Avrupa kupaları nedeniyle Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen 3 karşılaşma hafta içinde oynanacak.

Spor
  • 16.09.2024 10:30
  • Giriş: 16.09.2024 10:30
  • Güncelleme: 16.09.2024 10:34
Kaynak: AA
Süper Lig'de erteleme maçları oynanacak
Fotoğraf: AA

Avrupa kupalarındaki eşleşmeleri sebebiyle Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in ertelenen 3'üncü hafta müsabakaları önümüzdeki hafta içi oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:

17 Eylül Salı

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

18 Eylül Çarşamba

20.00 Samsunspor-Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)

19 Eylül Perşembe

20.00 Trabzonspor-Kayserispor (Papara Park)

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