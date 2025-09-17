Süper Lig'de ertelenen 3 karşılaşma bu akşam oynanacak
Süper Lig'de, Avrupa maçları dolayısıyla ilk hafta ertelenen mücadelelerde Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor sahaya çıkacak.
Süper Lig'de Avrupa maçları nedeniyle ilk hafta ertelenen 2, üçüncü hafta erteden 1 müsabaka bu akşam oynanacak.
Ligde 1 maç eksiği olan Fenerbahçe çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Rakip fileleri 7 kez havalandıran sarı-lacivertliler kalesinde 2 gol gördü.
Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe 10 puana sahip. Fenerbahçe'nin rakibi Alanyaspor ise 4 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Alanyaspor 7 puanla 8. sırada bulunuyor.
Fatih Karagümrük ligde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 3 mağlubiyet alarak 3 puanla 15. sırada yer alıyor. Rakibi Başakşehir ise ligde çıktığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik 1 mağlubiyet alarak 2 puanla 16. sıraya yerleşti.
Gecenin diğer karşılaşmasında ise 7 puana sahip 9. sırada yer alan Samsunspor, 3 puanla 13. sıradaki Kasımpaşayı sahasında ağırlacak.
Saat 20.00'da başlayacak olan 3 karşılaşmanın programı şöyle:
20.00 Fatih Karagümrük-Başakşehir (Atatürk Olimpiyat Stadyumu) - Ali Yılmaz
20.00 Fenerbahçe-Alanyaspor (Chobani Stadyumu) - Cihan Aydın
20.00 Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu) - Ali Şansalan