Süper Lig'de ertelenen 3 karşılaşma bu akşam oynanacak

Süper Lig'de, Avrupa maçları dolayısıyla ilk hafta ertelenen mücadelelerde Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor sahaya çıkacak.

Spor
  • 17.09.2025 12:20
  • Giriş: 17.09.2025 12:20
  • Güncelleme: 17.09.2025 12:24
Kaynak: Spor Servisi
Fotoğraf: AA

Süper Lig'de Avrupa maçları nedeniyle ilk hafta ertelenen 2, üçüncü hafta erteden 1 müsabaka bu akşam oynanacak.

Ligde 1 maç eksiği olan Fenerbahçe çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Rakip fileleri 7 kez havalandıran sarı-lacivertliler kalesinde 2 gol gördü.

Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe 10 puana sahip. Fenerbahçe'nin rakibi Alanyaspor ise 4 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Alanyaspor 7 puanla 8. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük ligde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 3 mağlubiyet alarak 3 puanla 15. sırada yer alıyor. Rakibi Başakşehir ise ligde çıktığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik 1 mağlubiyet alarak 2 puanla 16. sıraya yerleşti.

Gecenin diğer karşılaşmasında ise 7 puana sahip 9. sırada yer alan Samsunspor, 3 puanla 13. sıradaki Kasımpaşayı sahasında ağırlacak.

Saat 20.00'da başlayacak olan 3 karşılaşmanın programı şöyle:

20.00 Fatih Karagümrük-Başakşehir (Atatürk Olimpiyat Stadyumu) - Ali Yılmaz

20.00 Fenerbahçe-Alanyaspor (Chobani Stadyumu) - Cihan Aydın

20.00 Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu) - Ali Şansalan

