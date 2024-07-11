Süper Lig'de fikstür çekildi: Derbi haftaları belli oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından ilk hafta maçları ve derbi haftaları belli oldu.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan törende, yeni sezonun fikstürü belli oldu.
1. HAFTA MAÇLARI
Sivasspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-Adana Demirspor
Rizespor-Başakşehir
Kasımpaşa-Konyaspor
Galatasaray-Hatayspor
Antalyaspor-Göztepe
Alanyaspor-Eyüpspor
Samsunspor-Beşiktaş
Bodrum FK-Gaziantep FK
BAY: Kayserispor
YENİ SEZON 9 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.
İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.
19 TAKIMLA OYNANACAK
Süper Lig'de 2024-25 sezonu 19 takımla oynanacak. Süper Lig'de bu sezon Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Hatayspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Samsunspor, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Göztepe ve Bodrum FK mücadele edecek.
İKİ HAFTA 'BAY' GEÇİLECEK, 4 TAKIM DÜŞECEK
Bu sezon Süper Lig'deki her takım ilk yarıda bir, ikinci yarıda bir hafta olmak üzere iki haftayı 'bay' geçecek.
Her takımın 36 maç yapacağı ligde son 4 sırada yer alan takım, 1. Lig'e düşecek.
5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor