Süper Lig'de fikstür çekildi: Derbi haftaları belli oldu

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından ilk hafta maçları ve derbi haftaları belli oldu.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan törende, yeni sezonun fikstürü belli oldu.

1. HAFTA MAÇLARI

Sivasspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Adana Demirspor

Rizespor-Başakşehir

Kasımpaşa-Konyaspor

Galatasaray-Hatayspor

Antalyaspor-Göztepe

Alanyaspor-Eyüpspor

Samsunspor-Beşiktaş

Bodrum FK-Gaziantep FK

BAY: Kayserispor

YENİ SEZON 9 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

19 TAKIMLA OYNANACAK

Süper Lig'de 2024-25 sezonu 19 takımla oynanacak. Süper Lig'de bu sezon Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Hatayspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Samsunspor, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Göztepe ve Bodrum FK mücadele edecek.

İKİ HAFTA 'BAY' GEÇİLECEK, 4 TAKIM DÜŞECEK

Bu sezon Süper Lig'deki her takım ilk yarıda bir, ikinci yarıda bir hafta olmak üzere iki haftayı 'bay' geçecek.

Her takımın 36 maç yapacağı ligde son 4 sırada yer alan takım, 1. Lig'e düşecek.