Süper Lig'de günün maç programı
Süper Lig'de heyecan bugün oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Son lig maçında Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i konuk edecek.
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Trendyol Süper Lig'e 16. hafta müsabakalarıyla devam ediliyor.
Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak.
Günün ilk karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Saat 13.30'da başlayacak maç, Mersin'de oynanacak.
Günün ikinci karşılaşmasında ise Onvo Antalyaspor, sahasında Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Corendon Airlines Park Antalya stadında oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak.
Günün son karşılaşmasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.