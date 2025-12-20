Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı
Süper Lig’in 17. haftasında 20–22 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görevlendirilen saha hakemleri ve VAR ekipleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu.
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig’in 2025-26 sezonunun 17. haftasında cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların VAR ve AVAR görevleri açıklandı. Günün maçlarında görev alacak hakemler şu şekilde:
Konyaspor-Kayserispor
Hakem: Ömer Tolga Güldibi
VAR: Kadir Sağlam
AVAR: Hakan Yemişken
Eyüpspor-Fenerbahçe
Hakem: Ali Yılmaz
VAR: Ferhan Kestanlıoğlu
AVAR: Serkan Çimen
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Hakem: Cihan Aydın
VAR: Ömer Faruk Turtay
AVAR: Mustafa Savranlar