Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 2025-26 sezonunun 17. haftasında cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların VAR ve AVAR görevleri açıklandı. Günün maçlarında görev alacak hakemler şu şekilde:

Konyaspor-Kayserispor

Hakem: Ömer Tolga Güldibi

VAR: Kadir Sağlam

AVAR: Hakan Yemişken

Eyüpspor-Fenerbahçe

Hakem: Ali Yılmaz

VAR: Ferhan Kestanlıoğlu

AVAR: Serkan Çimen

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Hakem: Cihan Aydın

VAR: Ömer Faruk Turtay

AVAR: Mustafa Savranlar