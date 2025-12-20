Giriş / Abone Ol
Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 17. haftasında 20–22 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görevlendirilen saha hakemleri ve VAR ekipleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu.

Spor
  • 20.12.2025 12:13
  • Giriş: 20.12.2025 12:13
  • Güncelleme: 20.12.2025 12:17
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig’in 2025-26 sezonunun 17. haftasında cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların VAR ve AVAR görevleri açıklandı. Günün maçlarında görev alacak hakemler şu şekilde:

Konyaspor-Kayserispor
Hakem: Ömer Tolga Güldibi
VAR: Kadir Sağlam
AVAR: Hakan Yemişken

Eyüpspor-Fenerbahçe
Hakem: Ali Yılmaz
VAR: Ferhan Kestanlıoğlu
AVAR: Serkan Çimen

Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Hakem: Cihan Aydın
VAR: Ömer Faruk Turtay
AVAR: Mustafa Savranlar

