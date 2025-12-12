Giriş / Abone Ol
Süper Lig'de 16. hafta bugün oynanacak Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de haftanın maç programı

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı, bugün oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

Bugün:

20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)

13 Aralık Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)

17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park)

14 Aralık Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)

