Süper Lig'de haftanın maçı: Göztepe-Trabzonspor

Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor, yarın deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde 31 puanla üçüncü sırada bulunan bordo-mavililer, güçlü rakibi karşısında kazanarak üst sıralardaki konumunu korumayı hedefliyor.

Son iki haftada Başakşehir’i 4-3, Konyaspor’u ise 3-1’le geçen Trabzonspor, İzmir deplasmanında galibiyet serisini üç maça çıkarma arayışında olacak.

Trabzonspor’da kart cezalısı Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Visca ve Savic kadroda yer alamayacak. Öte yandan takımla çalışmalara başlayan Folcarelli ve Augusto’nun, yapılacak son antrenmanın ardından kamp kadrosuna dahil edilmeleri bekleniyor.