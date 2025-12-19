Süper Lig'de Haftanın Maçları (17. Hafta)

Süper Lig’de 17. hafta heyecanı başlıyor. Futbolseverler, “Bugün hangi maçlar var?”, “Fenerbahçe’nin bugün maçı var mı?”, “Beşiktaş ne zaman oynuyor?” gibi merak edilen soruların yanıtlarını ararken, haftanın tüm fikstürü de büyük ilgi görüyor. Haberimizde 17. haftada oynanacak tüm karşılaşmaları gün ve saat bilgileriyle birlikte bulabilir, ayrıca dört büyüklerin maç durumlarını net şekilde öğrenebilirsiniz.

17. HAFTA SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Tarih Maç 19.12.2025 – 20:00 Kocaelispor – Hesap.com Antalyaspor 20.12.2025 – 14:30 Tümosan Konyaspor – Zecorner Kayserispor 20.12.2025 – 17:00 İkas Eyüpspor – Fenerbahçe A.Ş. 20.12.2025 – 20:00 Beşiktaş A.Ş. – Çaykur Rizespor A.Ş. 21.12.2025 – 14:30 Corendon Alanyaspor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 21.12.2025 – 20:00 Göztepe A.Ş. – Samsunspor A.Ş. 21.12.2025 – 20:00 Galatasaray A.Ş. – Kasımpaşa A.Ş. 22.12.2025 – 17:00 Rams Başakşehir Futbol Kulübü – Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. 22.12.2025 – 20:00 Gençlerbirliği – Trabzonspor A.Ş.

BUGÜN SÜPER LİG’DE MAÇ VAR MI?

Fenerbahçe'nin bugün maçı var mı?

Hayır. Fenerbahçe bugün sahaya çıkmıyor. Sarı-lacivertliler 20 Aralık 2025 Cumartesi saat 17:00’de İkas Eyüpspor karşısına çıkacak.

Beşiktaş'ın bugün maçı var mı?

Hayır. Beşiktaş bugün oynamıyor. Siyah-beyazlı takım 20 Aralık 2025 Cumartesi saat 20:00’de Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

Trabzonspor'un bugün maçı var mı?

Hayır. Trabzonspor bugün maç yapmıyor. Bordo-mavililer 22 Aralık 2025 Pazartesi saat 20:00’de Gençlerbirliği deplasmanında sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın bugün maçı var mı?

Hayır. Galatasaray bugün mücadele etmiyor. Sarı-kırmızılı ekip 21 Aralık 2025 Pazar saat 20:00’de Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Süper Lig 17. hafta maçları ne zaman başlıyor?

Hafta, 19 Aralık 2025 Cuma 20:00’daki Kocaelispor – Antalyaspor maçıyla başlıyor.

Bu hafta derbi var mı?

Bu hafta derbi bulunmuyor ancak Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kritik maçlara çıkacak.

Galatasaray – Kasımpaşa maçı ne zaman?

Maç, 21 Aralık 2025 Pazar 20:00’de oynanacak.

Süper Lig’in 17. haftası, üç güne yayılan yoğun bir maç programı ile futbolseverlere keyifli anlar yaşatacak. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un karşılaşmaları başta olmak üzere tüm maçların gün ve saat bilgileri netleşmiş durumda. Güncel fikstür, canlı skorlar ve maç sonuçları için takipte kalmaya devam edebilirsiniz.