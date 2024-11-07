Süper Lig'de haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Kasım Cumartesi:

13.30 Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrumspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

19.00 Adana Demirspor-ikas Eyüpspor (Yeni Adana)

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

10 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)

19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor (Ülker)