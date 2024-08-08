Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

TFF, Süper Lig'de ilk hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk hafta müsabakalarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ilk hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak olan sezonun açılış karşılaşmasında Turgut Doman, Fenerbahçe-Adana Demirspor müsabakasında Atilla Karaoğlan, Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinde Ali Şansalan, Sivasspor-Trabzonspor eşleşmesinde ise Cihan Aydın görev yapacak.

TFF tarafından açıklanan 1'inci hafta müsabakalarının hakemleri şu şekilde:

Galatasaray-Hatayspor: Turgut Doman

Kasımpaşa-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

Antalyaspor-Göztepe: Zorbay Küçük

Fenerbahçe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

Sivasspor-Trabzonspor: Cihan Aydın

Alanyaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

Samsunspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

Çaykur Rizespor-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

Bodrum FK-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen