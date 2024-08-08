Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu
TFF, Süper Lig'de ilk hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk hafta müsabakalarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ilk hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak olan sezonun açılış karşılaşmasında Turgut Doman, Fenerbahçe-Adana Demirspor müsabakasında Atilla Karaoğlan, Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinde Ali Şansalan, Sivasspor-Trabzonspor eşleşmesinde ise Cihan Aydın görev yapacak.
TFF tarafından açıklanan 1'inci hafta müsabakalarının hakemleri şu şekilde:
Galatasaray-Hatayspor: Turgut Doman
Kasımpaşa-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
Antalyaspor-Göztepe: Zorbay Küçük
Fenerbahçe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
Sivasspor-Trabzonspor: Cihan Aydın
Alanyaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
Samsunspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
Çaykur Rizespor-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
Bodrum FK-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen