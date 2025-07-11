Süper Lig'de ilk iki haftanın maç programı belli oldu
Süper Lig’de 2025-26 sezonu 8 Ağustos’ta Gaziantep FK - Galatasaray maçıyla başlayacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise ilk haftada sırasıyla Alanyaspor ve Kayserispor ile karşılaşacak.
Kaynak: DHA
Süper Lig’de 8 Ağustos Cuma günü başlayan 2025-26 sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak maçların programları açıklandı.
Ligin açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray 8 Ağustos Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK’nın konuğu olacak.
Fenerbahçe ise ligin ilk mücadelesinde 9 Ağustos Cumartesi günü sahasında Alanyaspor’u konuk edecek.
Beşiktaş ise 10 Ağustos Pazar günü Kayserispor deplasmanında olacak.
Süper Lig’de ilk 2 haftanın programı şöyle:
SÜPER LİG 1’İNCİ HAFTA
8 AĞUSTOS CUMA
- 21.30 Gaziantep FK – Galatasaray
9 AĞUSTOS CUMARTESİ
- 19.00 Samsunspor – Gençlerbirliği
- 21.30 Antalyaspor – Kasımpaşa
- 21.30 Fenerbahçe – Alanyaspor
10 AĞUSTOS PAZAR
- 19.00 Eyüpspor – Konyaspor
- 19.00 Çaykur Rizespor – Göztepe
- 21.30 Fatih Karagümrük – Başakşehir FK
- 21.30 Kayserispor – Beşiktaş
11 AĞUSTOS PAZARTESİ
- 21.30 Trabzonspor – Kocaelispor
SÜPER LİG 2’NCİ HAFTA
15 AĞUSTOS CUMA
- 21.30 Galatasaray – Fatih Karagümrük
16 AĞUSTOS CUMARTESİ
- 19.00 Kocaelispor - Samsunspor
- 21.30 Alanyaspor - Çaykur Rizespor
- 21.30 Göztepe – Fenerbahçe
17 AĞUSTOS PAZAR
- 19.00 Konyaspor – Gaziantep FK
- 19.00 Gençlerbirliği – Antalyaspor
- 21.30 Başakşehir FK – Kayserispor
- 21.30 Beşiktaş – Eyüpspor
18 AĞUSTOS PAZARTESİ
- 21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor