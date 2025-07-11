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Süper Lig'de ilk iki haftanın maç programı belli oldu

Süper Lig’de 2025-26 sezonu 8 Ağustos’ta Gaziantep FK - Galatasaray maçıyla başlayacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise ilk haftada sırasıyla Alanyaspor ve Kayserispor ile karşılaşacak.

Spor
  • 11.07.2025 16:22
  • Giriş: 11.07.2025 16:22
  • Güncelleme: 11.07.2025 16:26
Kaynak: DHA
Süper Lig'de ilk iki haftanın maç programı belli oldu
Foto: Depophotos

Süper Lig’de 8 Ağustos Cuma günü başlayan 2025-26 sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak maçların programları açıklandı.

Ligin açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray 8 Ağustos Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK’nın konuğu olacak.

Fenerbahçe ise ligin ilk mücadelesinde 9 Ağustos Cumartesi günü sahasında Alanyaspor’u konuk edecek.

Beşiktaş ise 10 Ağustos Pazar günü Kayserispor deplasmanında olacak.

Süper Lig’de ilk 2 haftanın programı şöyle:

SÜPER LİG 1’İNCİ HAFTA

8 AĞUSTOS CUMA

  • 21.30 Gaziantep FK – Galatasaray

9 AĞUSTOS CUMARTESİ

  • 19.00 Samsunspor – Gençlerbirliği
  • 21.30 Antalyaspor – Kasımpaşa
  • 21.30 Fenerbahçe – Alanyaspor

10 AĞUSTOS PAZAR

  • 19.00 Eyüpspor – Konyaspor
  • 19.00 Çaykur Rizespor – Göztepe
  • 21.30 Fatih Karagümrük – Başakşehir FK
  • 21.30 Kayserispor – Beşiktaş

11 AĞUSTOS PAZARTESİ

  • 21.30 Trabzonspor – Kocaelispor

SÜPER LİG 2’NCİ HAFTA

15 AĞUSTOS CUMA

  • 21.30 Galatasaray – Fatih Karagümrük

16 AĞUSTOS CUMARTESİ

  • 19.00 Kocaelispor - Samsunspor
  • 21.30 Alanyaspor - Çaykur Rizespor
  • 21.30 Göztepe – Fenerbahçe

17 AĞUSTOS PAZAR

  • 19.00 Konyaspor – Gaziantep FK
  • 19.00 Gençlerbirliği – Antalyaspor
  • 21.30 Başakşehir FK – Kayserispor
  • 21.30 Beşiktaş – Eyüpspor

18 AĞUSTOS PAZARTESİ

  • 21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor
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