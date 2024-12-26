Süper Lig'de ilk yarının penaltı raporu

Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, bu bölümde hakemler 57 kez penaltı kararı verdi. Kullanılan penaltıların 44'ü golle sonuçlandı, 13 tanesi kaçtı. Ligde yer alan 19 takım da en az bir kez penaltı kullandı.

Lehine en çok penaltı verilen takımlar Samsunspor, Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oldu. Bu takımlar, ligin ilk yarısında beşer penaltı kullandı.

Birer penaltı kullanan Konyaspor, Rizespor, Sivasspor ve Hatayspor ise en az penaltı kullanan takımlar oldu.

RİZESPOR VE KONYASPOR'UN PENALTIDAN GOLÜ YOK

Çaykur Rizespor ile Konyaspor, sezonun geride kalan bölümünde penaltıdan skor üretemedi.

Bu sezon birer kez penaltı kazanan Rizespor ve Konyaspor'da topun başına geçen oyuncular, fileleri havalandıramadı.

Konyasporlu Umut Nayir, ligin 7. haftasında oynanan Trabzonspor maçındaki penaltıdan yararlanamadı. Rizespor'da ise Ali Sowe, 16. haftadaki Konyaspor maçında penaltıyı gole çeviremedi.

BANZA VE IMMOBİLE, 5 PENALTININ 5'İNİ DE GOLE ÇEVİRDİ

Trabzonsporlu Simon Banza ve Beşiktaşlı Ciro Immobile, sezonun ilk yarısındaki penaltı atışlarında başarılı bir performans ortaya koydu.

Gol krallığı yarışında üst sıralarda bulunan Simon Banza ile Ciro Immobile, ligde bu sezon topun başına geçtikleri 5 penaltının 5'ini de gole çevirdi.

SAMSUNSPORLU NTCHAM 3 PENALTI KAÇIRDI

Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı kaçıran oyuncu Samsunspor'dan Olivier Ntcham oldu.

Ligin geride kalan bölümünde 4 kez penaltı kullanan Ntcham, sadece bir kez ağları havalandırdı. Kasımpaşa maçında 2 kez penaltı kaçıran Ntcham, Hatayspor karşılaşmasında da bir penaltı atışını golle sonuçlandıramadı.

Kamerunlu oyuncu, sadece Galatasaray maçındaki penaltıdan gol attı.

KASIMPAŞA'NIN ALEYHİNE 8 PENALTI VERİLDİ

Ligde aleyhine en fazla penaltı verilen takım Kasımpaşa oldu.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Kasımpaşa aleyhine 8 penaltı verilirken, bunların 5'i golle sonuçlandı.

Kasımpaşa'dan sonra aleyhinde en fazla penaltı kararı verilen takımlar 7 penaltıyla Konyaspor ve 6'şar penaltıyla Galatasaray ile Hatayspor oldu.

Süper Lig'in ilk bölümünde Bodrum FK ve Alanyaspor aleyhine penaltı kararı verilmedi.

Ligin ilk bölümündeki penaltı istatistikleri şöyle: