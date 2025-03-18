Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hatayspor, son 4 haftada 9 puan topladı

Ajans Haberleri
  • 18.03.2025 13:57
  • Giriş: 18.03.2025 13:57
  • Güncelleme: 18.03.2025 13:57
Kaynak: AA
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hatayspor, son 4 haftada 9 puan topladı

Trendyol Süper Lig'deki son 4 maçında 9 puan toplayan Atakaş Hatayspor, lige tutunma mücadelesini sürdürüyor.

Teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki bordo-beyazlı takım, ligdeki son 4 maçından 3 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.

Ligin 27. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 2-1 yenerek 406 gün sonra dış sahada maç kazanan Hatayspor, 28. haftada Mersin'de ağırladığı Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Bordo-beyazlılar, bu sezon ilk kez ligde üst üste 2 maç kazanmış oldu.

Hatay ekibi, puanını 19'a çıkardığı ligde kalmak için çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

BirGün'e Abone Ol