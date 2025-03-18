Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hatayspor, son 4 haftada 9 puan topladı

Trendyol Süper Lig'deki son 4 maçında 9 puan toplayan Atakaş Hatayspor, lige tutunma mücadelesini sürdürüyor.

Teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki bordo-beyazlı takım, ligdeki son 4 maçından 3 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.

Ligin 27. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 2-1 yenerek 406 gün sonra dış sahada maç kazanan Hatayspor, 28. haftada Mersin'de ağırladığı Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Bordo-beyazlılar, bu sezon ilk kez ligde üst üste 2 maç kazanmış oldu.

Hatay ekibi, puanını 19'a çıkardığı ligde kalmak için çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.