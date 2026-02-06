Süper Lig'de Karadeniz derbisi heyecanı
Ligde haftanın açılış maçında Samsunspor evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
PUAN KAYBINA TAHAMMÜL YOK
Ligde 20 hafta sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 42 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavili takım, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor.
Trabzonspor'da Visca, Savic ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde Ernest Muçi'nin 3 sarı kartı bulunuyor.