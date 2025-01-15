Süper Lig'de kötü gidişatı durduramayan Hatayspor, 7 maçtır kazanamıyor

Trendyol Süper Lig'de bu sezon tek galibiyeti bulunan ve 9 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor'da kötü gidişat durdurulamıyor.

Sezona teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde başlayan, ardından yerine Rıza Çalımbay'ı getirip daha sonra istediği sonuçları alamayınca tecrübeli teknik adamla da yollarını ayıran Atakaş Hatayspor, teknik sorumlu olarak sportif direktör Yılmaz Bal ile çıktığı 2 maçta da mağlubiyet yaşadı.

Mersin'de 12. hafta maçında konuk ettiği Gaziantep FK karşısında elde ettiği 3-1'lik sonuçla ligdeki tek galibiyetini alan bordo-beyazlılar, daha sonra çıktığı 7 maçtan 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde oynadığı 18 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyeti bulunan Akdeniz ekibi, 9 puanla 18. sırada yer alıyor.

Kötü gidişatın durdurulamadığı Hatayspor, "ateş hattı" diye tabir edilen düşme potasından çıkmakta güçlük yaşıyor.